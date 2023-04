Fernando de Córdoba: "España tiene una marca muy potente pero nos lo creemos poco"

Están por todos los lados, nos rodean: en nuestras casas, a través de la televisión, en las plataformas de Internet, las llevamos puestas, nos movemos con ellas y para algunas son su personalidad, de su estilo de vida. Te hablo de las marcas. Se trata de un identificativo esencial en nuestra sociedad, para reconocer los productos que usamos en el día a día, los que nos gustan.

En 'Poniendo las Calles' nos gusta ponerte cara a todo lo que te contamos y para ello, El Pulpo ha contado con uno de los mayores expertos en esto de las marcas, Fernando de Córdoba. Él se define como curiosólogo, además de contar en su curriculum con cargos como estratega de marca, contenidos y narrativa. Recientemente ha publicado un libro titulado 'Los secretos de las marcas: una guía de branding para gente que no sabe de branding'.

Las marcas están en todas partes, todo lo que vemos tiene una marca implicita. Si te gusta una marca, seguramente sepas más de ella y sino, vas a aprender como nos influyen, como nos controlan. “Es lo que hacen las marcas, lo que hacen para caernos bien”, reconoce Fernando. Hay marcas que nos ayudan en nuestra definición, que nos caen bien. "Son casi como una pareja, puedes hacer una lista de lo que te gusta y de lo que no te gusta de ella."Te ayudan a crear tu personalidad.

Para diseñar un logotipo, una imagen de marca, hay que trener en cuenta lo que la marca quiere transmitir: el logo es la punta del iceberg, lo tiene que condensar todo, aunque la marca sea mucho más que el logo, como en el caso de COPE: "el logo fue diseñado por Cruz Ovillo en los años 80, cuando se juntan varias emisoras y ella consigue encontrar un logo unificador y contudente, yéndose además al azul". Las cadenas buscan su color así como lo hacen los partidos políticos. "El logo de COPE esta muy bien porque te puede servir tanto como pequeño como grande, es como la esencia de la cadena."

¿Qué hace una imagen de marca para que nos haga felices?

Según nuestro experto, no hay una respuesta única, aunque si una marca con la que te identificas más, que forma parte de tu vida. Llega a darse el caso de que hay gente que se tatua la marca, por su gran identificación con ella, que representa su forma de ver el mundo, con la que comparte valores y propósitos, que te gusta mucho su producto. Aunque en muchos casos, la marca gusta más que el producto. En ciertos casos, hay marcas que han intentado cambiar su imagen,su logo, pero se han dado cuenta que no ha funcionado, que el cliente no les reconoce o no la quieren igual. El problema de las marcas es que hay que pensarlo a largo plazo, a corto no suele funcionar.

Un efecto de las marcas es que añaden valor, te hacen sentir parte de un colectivo, dado que todos necesitamos formar parte de uno. Fernando a muchos de sus clientes les suele preguntar "¿con qué tres marcas te identificarías?", una de las formas de definir a una persona.

En el caso de la marca España, los españoles, reconoce Fernando, no sabremos tratarla. "La marca es lo que sientes, lo que proyectamos, la marca España habría que constituirla entorno a la diversidad. Tenemos mucha cultura, mucha comida, idiomas, etc., y podemos construir una marca inclusiva en torno a eso. Hay 47 millones de formas de ser español, y esa es nuestra marca"