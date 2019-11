Fangoria presenta su nuevo trabajo y 'ponemos las calles' de una madrugada de lo más especial

Llevan mucho tiempo siendo parte de nuestra vida a través de sus canciones. Más aún, son un grupo de lo más recomendado para poner las calles por eso no paran de sonar en este programa. 'Extrapolaciones y dos preguntas' es como se llamaba su anterior trabajo y cuando vino Alaska a presentárnoslo ya nos habló del que sería la continuidad: 'Extrapolaciones y dos respuestas'. Hoy ha madrugado para poner las calles con nosotros y presentarnos su nuevo trabajo Alaska.

La icónica cantante nos cuenta cómo es su nuevo trabajo, cómo ha sido todo el proceso de creación... pero también conocemos a la Alaska más personal: ¿Le costará madrugar?, ¿han cambiados sus hábitros, siguen saliendo? ¡Y mucho más!

Carlos Moreno 'El Pulpo' sumerge a los oyentes en el universo Fangoria, y Alaska. "Yo reconozco que me viene muy bien vuestros discos para conocer algunos grupos que se me habían pasado porque a lo mejor eran menos comerciales. Pero sobre todo me gusta de vuestra música que genera muy buen rollo", así de directo le dice 'El Pulpo' a Alaska cuánto admira Fangoria. ¡No te lo pierdas!