La extraña desaparición del niño pintor prodigio en Málaga que se llegó a buscar en Suiza: "El último dibujo"

Este viernes ha estado en'Poniendo Las Calles' José Talavera en la sección de leyendas y misterios para repasar todas las historias espeluznantes y sorprendentes.





Una de las historias más sorprendentes es la de un vuelo, en concreto el 914 en Estados Unidos: "Este caso es increíble, cada vez que lo estudio me sorprende más, el 2 de mayo de 1955 un avión hizo su recorrido desde Nueva York a Miami (Florida), era un día soleado, había 57 pasajeros que estaban muy emocionados por ver estas cálidas playas de Florida, el despegue del avión fue normal, sin inconveniente ninguno, pero tres horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino, simplemente desapareció, las torres de control no recibieron ninguna señal de auxilio, pues este vuelo había desaparecido en el aire y no se sabía nada de él", así lo ha contado José Talavera en 'Poniendo Las Calles'.





Volviendo a España, ha hablado de desapariciones sorprendentes y muy extrañas, como la que ocurrió en 1987, un suceso muy extraño, que fue la desaparición del Niño Pintor, David Guerrero Guevara: "Este niño era considerado un prodigio de la pintura, su desaparición se produjo un 6 de abril cuando iba a una galería de arte para participar en una exposición, pues en los 250 metros que separan su casa de la galería no se ha encontrado ni una sola pista del posible paradero del niño perdido. La familia desde un primer momento descartó una desaparición voluntaria. En el último dibujo que se conoce del niño aparece retratado un hombre desconocido, se trataba de un suizo de 70 años y la pintura tenía una nota en la que estaba escrito: 'David Guerrero, Huelín'", así lo ha contado José Talavera en 'Poniendo Las Calles'.

En Febrero de 2020 se vuelve a abrir el caso

Antes de que el niño desapareciera, la policía podría haber pensado que este hombre tenía contacto directo con el niño: "Sí, fueron a Suiza a interrogarlo, pero fue cuando descubrieron que había fallecido 7 meses antes el señor suizo. Su familia nunca ha dejado de buscar al joven, a pesar del tiempo que ha pasado, de hecho, se reabrió hace nada en febrero de 2020 y la policía lo reconstruyó para tratar de echar luz sobre él. De momento la búsqueda sigue incansable", así lo ha contado José Talavera en'Poniendo Las Calles'.