Un experto en rescates de montaña explica lo primero que debes hacer si sufres un accidente: "10 segundos"

Por desgracia, en lo que llevamos de año, ya han fallecido ocho personas en los Pirineos, el destino de montaña por excelencia en nuestro país. En Poniendo las Calles, José Ignacio Amat, miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña y Escalada, te da una serie de consejos y recomendaciones muy importantes por si tienes preparada una escapadita.

Estamos en verano y aunque los destinos de playa suelen ser los favoritos de los españoles y de los turistas, también hay muchísimas personas a las que les encanta aprovechar esta época para disfrutar de la montaña. El contacto con la naturaleza, la desconexión y el deporte son los tres principales atractivos que nos ofrece.

Pero ojo, porque siempre que se va a la montaña hay que tener muy presente la seguridad. José Ignacio Amat acumula más de 30 años de experiencia en el ámbito de los deportes de montaña, ha participado en diversos rescates y además es Sargento de Bomberos en Alicante, por lo que sabe perfectamente cómo actuar.

??La advertencia de un GREIM que no debes pasar por alto si vas a la montaña: "Ahora, cuidado"



??@CopeRioja

https://t.co/8OYcI9b3TS — COPE (@COPE) April 9, 2024

En su vida hubo un momento muy complicado relacionado con un accidente. Fue en el año 2012 en Mont Blanc. Una avalancha dejó una estela de nueve montañeros fallecidos, pero logró salvar su vida. Teniendo esto en cuenta, José Ignacio Amat es una de las personas que mejor se mueve en este terreno en el país.

Rescates de montaña

El pasado lunes se vivió en España una situación de riesgo de este tipo. Los servicios de rescate encontraron ilesos esta tarde a los dos espeleólogos castellanoleoneses, a quienes buscaban desde hace dos días en el interior de una cueva de Soba, en la que se desorientaron, lo que les obligó a detenerse a la espera de ser localizados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alfonso y Paloma, un salmantino con experiencia en la espeleología, explicaron que se desorientaron al intentar salir y decidieron no moverse de donde estaban. A los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria les han relatado que se dieron cuenta de su desorientación al pasar varias veces por el mismo sitio y entendieron que no iban a ser capaces de salir.

Para esa espera, Alfonso ha detallado que tenían agua y comida y no pasaron miedo, a pesar de no tener noción de las horas que han pasado en el interior de la cueva. Su aventura comenzó el sábado cuando se metieron en la cueva, de la que no salieron cuando tenían previsto, lo que hizo que un amigo avisase a primera hora del domingo al Servicio de Emergencias.

Dos mujeres suben a la montaña de montaña en Brañavieja en pleno temporal y quedan atrapadas por la nieve



?Así fue el largo y complejo rescate de los Técnicos de Protección Civil y Emergencias de Cantabria



??@COPECantabria ??



https://t.co/xwIjzgtlpL — COPE (@COPE) February 28, 2024

Fue entonces cuando se desplegó el dispositivo de rescate en el que han llegado a participar casi 60 personas, entre efectivos del GREIM y de la Unidad Militar de Emergencias. Finalmente, sobre las 13:30 horas del lunes, un equipo de cuatro rescatadores dio con ellos ilesos. La historia terminaba bien.

Lo primero que debes hacer si sufres un accidente

Todo fue más fácil por la experiencia que tenía Alfonso, por estos accidentes suelen suceder a personas que no son tan expertas. Por lo que si eres aficionado al senderismo o te estás iniciando en la espeleología, es importante tener en cuenta estos consejos de José Ignacio Amat en Poniendo las Calles.

Audio

En los últimos años, se han disparado las intervenciones de los servicios de emergencia. Las inclemencias del tiempo, la desorientación o la falta de experiencia suelen ser los problemas más comunes. La montaña conlleva unos riesgos de los que, a veces, no somos conscientes y son muchos los que salen a hacer montañismo sin conocer las nociones básicas.