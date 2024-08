Una experta revela la razón por la que tu amigo tiene más ganas de hacer deporte que tú: "Está en la sangre"

¿Qué tal llevas eso de hacer deporte? Los que no practican ninguna actividad de forma recurrente tienen muchas excusas. Los típicos "no tengo tiempo" o "no tengo ganas" son trending topic en esas conversaciones. Pero un grupo de expertos ha descubierto que hay proteínas en tu cuerpo que hacen que quieras y en Poniendo las Calles las conocemos con Guadalupe Sabio.

Resulta que existen unas proteínas que se encargan de hacer que tengamos ganas de hacer deporte. Y luego, otras que se encargan de desactivarnos, de quitarnos esas ganas. Se complementan la una a la otra. Para conocer más sobre este tema, este jueves ha pasado por Poniendo las Calles una de las investigadoras españolas.

"Son unas proteínas que están en nuestro músculo y que se activan cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, una de ellas se activa y ayuda a la secreción de una tercera que va por nuestra sangre y es la que al final señala a nuestro cerebro que queremos seguir haciendo ejercicio", explica la experta en Poniendo las Calles.

La antagonista "lo que hace es frenar ese efecto de querer seguir haciendo ejercicio como un interruptor para que no sea un efecto continuo y que ese estímulo no sea pernicioso", asegura Guadalupe Sabio, "porque al final podríamos llegar a la extenuación si hiciéramos el ejercicio de manera continua". Tampoco es cuestión de hacer deporte como un loco.

Ojo porque la activación "no depende de la genética, genética, pero podrían depender de aspectos epigenéticos y de cómo cada una de las vías podría estar activada", señala la investigadora en Poniendo las Calles, "pero en principio lo que vemos es que depende su activación más de lo que hagamos": "Es decir, cuando hacemos ejercicio, se activa".

Es por lo que han localizado, según explica la experta, que "la proteína que va en sangre, la interlucina15, está en mayores cantidades en personas que no son obesas", mientras que personas que tienen obesidad "tienen menores niveles de esta proteína que no animaría a hacer ejercicio".

Guadalupe Sabio establece relación entre que "las personas que tienen obesidad siempre les cuesta más el iniciar ese hábito de hacer ejercicio". Pero hay una buena noticia que trae la investigadora a Poniendo las Calles y es que "hemos visto con voluntarios que un ejercicio muy intenso en bicicleta como de 30 minutos podría llegar a activarlas".

Aunque tienen que hacer "más experimentos para ver qué tipo de ejercicios son los que más ayudan a esa incentivación de hacer ejercicio, si son más ejercicios de fuerza o ejercicios de resistencia", se podría trabajar con esas personas con obesidad hasta generar esas proteínas y cambiar su situación.

"En los experimentos que hemos hecho hasta ahora, diferentes personas tienen diferentes respuestas", recalca Guadalupe Sabio en Poniendo las Calles, "cada uno de ellos tenía unos niveles basales diferentes y su activación era un poco diferente". Por esta razón necesitan hacer más pruebas con otros tipos de ejercicios.

Pero, aunque una persona sea sedentaria, si se esfuerza y hace deporte, este estudio muestra que podría generar estas proteínas. En cualquier caso, tienen que corroborar que "la gente que tiene obesidad, cuando hace ejercicio, es capaz de producirlas". El último paso sería la posibilidad de generar un medicamento que genere las proteínas para ayudar a estas personas.