Una empleada del hogar revela una situación de acoso mientras cuidaba de un señor: "Tuvo que salir huyendo"

Limpian nuestras casas, nos hacen la comida, planchan, cuidan en muchas ocasiones a nuestros hijos o a nuestros mayores. Mil y una tareas a las que nosotros a veces no podemos prestarles atención. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto con el que pretende dotar de seguridad y aumentar los derechos de las casi 368.000 personas que trabajan como empleadas del hogar.

Más de un 95 por ciento de ellas son mujeres. Este Real Decreto incluye, entre otros derechos, reconocimientos médicos, periódicos gratuitos o el derecho a la formación durante la jornada laboral por parte del servicio Público de Empleo. También se incluye la prevención de riesgos laborales para este colectivo.

Una de estas mujeres es Karen. Ella es de Perú. Llegó a España intentando mejorar las condiciones de trabajo que tenía como fisioterapeuta y cuando llegó a nuestro país se dio cuenta de que tenía que convalidar su título. Así que mientras lo conseguía, se buscó la vida como pudo. Le salió la posibilidad de limpiar casas y no se lo pensó. Sin embargo, no tiene contrato.

Y es que aún hoy, cuatro de cada diez mujeres que tienen esta profesión. No declaran lo que ganan. Explica que "si quisiera operarme de los ojos que querían operarme, no me pueden cotizar". Karen revela a COPE que tampoco puede "alquilar piso": "Es sí o sí con contrato".

"Cualquier avance en los derechos para un sector históricamente olvidado y discriminado creemos que es bueno", valora Edith Spinola, portavoz de SEDOAC, la plataforma que defiende los derechos de estas trabajadoras del sector doméstico, en Poniendo las Calles, "igualmente siempre hay cosas que se tienen que ajustar y mejorar".

Hay alguna medida que ven difícil de llevar a cabo: "La salud, porque no puede ser que las trabajadoras del hogar se hagan un examen médico y este examen le sirva para tres años, cuando lo normal en el empleo de cualquier otro sector es que tú te hagas un chequeo médico, una vez al año".

Además, señala que no está "bien recogido que una persona que no es especialista en riesgos de prevención, va a ser él o ella la que haga el examen en su hogar diciendo si está bien o no". No es la única preocupación, porque hay algunos convenios que se han recogido, pero no se están llevando a cabo según aseguran desde SEDOAC.

También se ha aprobado de diez de estos días un protocolo ante la situación de acoso que viven muchas trabajadoras del sector doméstico y en Poniendo las Calles queremos saber si estas desagradables experiencias son habituales. Edith Spinola revela un ejemplo que parece más común de lo que se piensa.

Una situación de acoso

"Justamente esta semana recibí la llamada de una compañera que tuvo que salir huyendo de la casa porque el señor que estaba cuidando se le metió a las 05:00 horas totalmente desnudo en la habitación", señala la portavoz de SEDOAC en Poniendo las Calles. La situación es bastante desagradable y denota lo desprotegidas que están.

Edith Spinola señala que "las herramientas tienen que estar creadas para que las trabajadoras de un trabajo tan especializado y específico como es el empleo del hogar y los cuidados, tengan las prevenciones correspondientes": "Dentro de una empresa, en la oficina tiene unos horarios, tienen unos sistemas, pero en el domicilio particular de una persona no existe eso".