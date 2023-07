"Efectos negativos": así afecta a tu salud el fenómeno isla de calor que estás viviendo en tu ciudad

Seguro que te acuerdas del año pasado porque fue el año más cálido en España desde el comienzo de la serie histórica en 1961, con una temperatura media de 15.4 °C, que ha superado en 0,6 °C el promedio de los años 2017 y 2020. Pues todo apunta a que este año se vuelva a batir el récord. Esta semana conviviremos con calor extremo y termómetros por encima de los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Caminar por la sombra, tomar algo en alguna terraza y disfrutar siempre que se pueda de un chapuzón son básicos. Pero hay un fenómeno que hace vivir todo esto de forma más difícil, como explica Mar Gómez a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Audio





Nuestras ciudades están llenas de plazas rodeadas de edificios y sin apenas árboles. Explanadas de cemento y hormigón en las que no se ve nada de verde. Esto es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de las grandes urbes sobre el que abrimos un melón en 'Poniendo las Calles'. Cada vez más frecuentes en nuestro país, la sensación que uno tiene en muchas de estas plazas es de agobio y sopor a pleno sol, sobre todo ahora que empieza a apretar el calor. Imagínate atravesar una de estas plazas en mitad del verano a 40 grados como estamos viviendo en estos días.

Un ejemplo es la madrileña Puerta del Sol, que ha sufrido una reciente remodelación en la que se ha optado por prescindir de cualquier tipo de vegetación. Algo con lo que no está de acuerdo la mayoría de la gente, ya que cruzar este punto tan céntrico de la capital será realmente asfixiante desde que han llegado las altas temperaturas. A esto se le une que prácticamente no hay sitios donde sentarse ni una marquesina o alguna estructura similar que dé algo de sombra. Todo esto tiene un efecto que desarrolla Mar Gómez en 'Poniendo las Calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Esta es la razón por la que hace más calor en tu ciudad

El calor habitual de los veranos madrileños se agrava como consecuencia del efecto que explica Mar Gómez. Este consiste en que el calentamiento del asfalto y de los edificios durante las horas del día, provoca que durante la tarde y la noche se emita este calor y, por lo tanto, las temperaturas suben. Se produce por la noche porque el calor almacenado por el asfalto en los edificios es remitido a la atmósfera en forma de radiación de onda larga. El entramado de las ciudades, el asfalto, el uso del coche y los aires acondicionados convierten la ciudad en un horno.

Audio





Científicos del Instituto Carlos III han medido la diferencia de temperatura entre el centro de Madrid, en la estación del Retiro, y la estación en el Goloso, al norte de la región, y han comprobado, que aunque en las máximas no hay muchas diferencias, en las mínimas, por las noches, pueden llegar hasta los siete grados de diferencia. No tiene consecuencias sobre el número de muertes o el número de ingresos, al menos, no una relación directa. Unas mínimas altas no permiten dormir bien, generan estrés y pueden afectar a personas con enfermedades crónicas o a las personas mayores, por eso hay que combatirla.

