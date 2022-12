¿Dónde están ubicados los tres radares de tramo más largos de España? Todos en la misma provincia

Una semana más, en 'Poniendo las calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante.



En esta ocasión empezamos poniendo el foco en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de los centros comerciales. Ya están advirtiendo de que no podrán cumplir en plazo lo acordado. "Antes del próximo 1 de enero de 2023 será imposible que estén 6.500 instalados", avisa 'Motorman'. "Existen cuellos de botella técnicos y burocráticos que hace que los plazos de instalación sean de 15 meses", "incluso los hay que tardan 30" apunta Alfonso García.

También hablamos de que el parque de coches español es "uno de los parques más viejos e inseguros de Europa". Los problemas con la crisis, la inflación, los créditos y la falta de ayudas del Gobierno suponen una gran traba para los ciudadanos nacionales a la hora de cambiar de vehículo.

El radar de tramo más largo

Los radares de la red de la Dirección General de Tráfico son uno de los quebraderos de cabeza de los conductores españoles. El circuito se ha ido ampliando de forma exponencial con el paso del tiempo, llegando a estar compuesta por 780 cinemómetros fijos, 1.325 radares móviles y 92 radares de tramo repartidos de manera uniforme por la geografía española. Este lunes en 'Poniendo las Calles' nos centramos en estos últimos.

Concretamente, en los tres más largos que, paradójicamente, están en la misma provincia. "La carretera CL-615 que une la zona centro y norte de la provincia de Palencia, con sus algo más de 180 kilómetros en total, alberga los dos más largos", explica Alfonso García. Con casi 33 kilómetros, uno de los sentidos de esta carretera tiene el radar de tramo más largo. El otro, en el sentido contrario, tiene una longitud de unos 23 kilómetros.

"El límite de velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora", anuncia 'Motorman'. Esto significa que los coches no podrán superar esta máxima ni para adelantar y que los conductores serán sancionados si tardan menos de 37 minutos en hacer el recorrido. En concreto, la primera cámara de vigilancia está colocada en km. 34.61 y la segunda, en el 67,5: esto hace una distancia de 32.895 metros. El segundo más largo está en el sentido contrario.

"Aún más curioso es que el tercer radar de tramo más largo también está en Palencia, en la CL-613, que mide la velocidad media de los conductores durante poco más de 17 kilómetros", explica Alfonso García. En cualquier caso, ninguno de los tres radares en Palencia están "entre los 50 de España que más multan", concreta 'Motorman'.

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

El pasado miércoles te dimos a conocer la nueva multa de 100 euros que pueden ponerte por incumplir una norma cuando paras en doble fila. Alfonso García avisó de que "no debemos abandonar el vehículo en ningún momento", además de que, "el tiempo de parada debe ser menor de 2 minutos". Eso sí, no debemos olvidarnos de que "poner los cuatro intermitentes, poner el warning no nos libra de la multa". Además, te contamos cuál es la sanción si lo incumples.