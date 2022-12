DGT: la nueva multa de 100 euros que pueden ponerte por incumplir esta norma cuando paras en doble fila

Como cada miércoles, en 'Poniendo las calles' te acercamos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante.

En esta ocasión, nos centramos en la pregunta que nos hace un oyente. Javier, desde Barcelona, pregunta a nuestro experto cuándo te pueden multar por aparcar en doble fila, y, al mismo tiempo, se interesa sobre si le pueden sancionar si no apaga el motor al realizar esta parada.

Alfonso explica las condiciones que deben cumplirse para que "no te multen por dejar el vehículo en doble fila". En primer lugar, "según el Reglamento General de Circulación, tanto las paradas como los estacionamientos, debemos hacerlos sin que obstaculicemos la circulación, es decir, que no sea un peligro para el resto de los usuarios de la vía, incluidos peatones".

Junto a esto, recuerda que "no debemos abandonar el vehículo en ningún momento", además de que, "el tiempo de parada debe ser menor de 2 minutos". Eso sí, no debemos olvidarnos de que "poner los cuatro intermitentes, poner el warning no nos libra de la multa", eso significa que debes cumplir, sí o sí, los tres puntos anteriores.





Por otro lado, respecto a las sanciones por no apagar el motor, no habla de una nueva multa: "Es de 100 € según la ley de tráfico, tanto en doble fila, como cuando estamos estacionados, como cuando estamos aparcados", nos cuenta, un apunte que debemos tener muy en cuenta a la hora de realizar estas paradas, que a veces resultan frecuentes.

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

El pasado lunes nos preguntábamos si diciembre es un buen mes para comprar un coche. Nuestro experto en motor nos explica por qué podemos encontrar buenas oportunidades antes de que termine el año, así como los coches más vendidos este 2022. "Los automóviles de gasolina más vendidos en 2022, según ANFAC, son en primer lugar el Seat Arona, seguido en su primo el Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero después el T-Cross y en quinto lugar el Opel Corsa", nos cuenta.

En cuanto a los diésel, los tres más vendidos en lo que llevamos de año son," en primera posición, el Citroën C4, seguido de Peugeot 3008 y en tercer lugar del podio está el Audi A3 diésel". Y añade: "En lo que llevamos de año 2022, de enero a noviembre, se continúan vendiendo, a pesar del Gobierno, más turismos de combustión que de energías alternativas".