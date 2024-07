La DGT de Portugal avisa sobre los nuevos radares que afectan a los conductores españoles: "Las multas llegan"

El radar de velocidad, el gran enemigo público de los conductores, es temido por su capacidad para detectar los excesos y emitir multas. No solo lo es en España, también en el país vecino. Son muchos los que pasan este verano por Portugal y tendrán que tener en cuenta los nuevos dispositivos. Alfonso García explica cómo localizarlos en Poniendo las Calles.

Como ocurre en el resto de países europeos, a excepción de algunas autopistas de Alemania, en España existe una cifra máxima fijada para cada una de las vías. El Reglamento General de Conductores obliga a todos los conductores a cumplir dichas cifras, especificadas a través de señales.

En caso contrario, dicho documento tiene estipulado una serie de castigos en forma de multas económicas o incluso en penas de prisión. Para eso llegaron los radares. A lo largo de nuestro país existe una serie de sistemas de velocímetros que controlan a cuanto van con nuestros coches.

Identifica a aquellos coches, mediante un sistema de grabación o fotográfico, de quienes han sido los que no están cumpliendo el código establecido. Las carreteras españolas están vigiladas, actualmente, por 2.010 radares fijos, 400 de semáforo, 243 de cinturón y móvil, así como 167 de tramo. En Portugal también tienen un importante número.

Radares

Contamos con medidas y sistemas de control y sanción de diversos tipos: los radares fijos, cada vez más modernos y capaces de multar a varios carriles a la vez; radares de tramo, que calculan la velocidad mantenida desde punto a otro de medición; radares móviles, radares en los semáforos y en los helicópteros, con el archiconocido Pegasus, el precursor mundial de los voladores.

Road,Speed,Control,Radar,In,Barcelona,Province,,Spain

La historia de los radares en España se remonta a marzo de 1970, en las dos grandes capitales de nuestro país, Madrid y Barcelona. El tercer mes de ese año entran en funcionamiento dos unidades, que llegarían a ser cerca de 40 al finalizar los doce meses, y estaban limitados a 150 km/h.

Los dispositivos de control de velocidad los componían un radar y un fotocontrol sincronizados. Gracias al primero, se podía averiguar la velocidad, mientras que el segundo proporcionaba una fotografía de la infracción, que permitía conocer la fecha exacta, la hora y la velocidad a la que se circulaba. Ahora, en Portugal amplían la flota.

A partir del próximo 6 de julio del próximo sábado se pondrán en marcha. Empezarán a multar los 25 nuevos radares en el territorio luso y que se suman a los 98 ya operativos que ha anunciado la Autoridad Nacional de Seguridad Vial de Portugal, donde ya está publicada la ubicación exacta de los nuevos radares bajo el lema "los radares salvan vidas".

"Las multas llegan"

"Las multas que nos pongan en Portugal por exceso de velocidad llegan aunque tarden", avisa Alfonso García en Poniendo las Calles: "Mucha atención, porque exceder el límite de velocidad de más de 60 kilómetros por hora supone una multa muy grave con sanción de 300 euros y si es de más de 80 kilómetros por hora, el límite máximo permitido, la sanción es de 500 euros".

Audio

Además, "si te pillan y te paran, tendrás que pagar en el acto", señala Alfonso García: "Las sanciones graves o muy graves, no solo conllevan sanción, también pueden dar lugar a la prohibición de conducir o a la inhabilitación". También avisa de que "no hay reducción como en España": "Y por supuesto, si pagas en el momento, no se puede recurrir".