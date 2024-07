¿Cómo podemos saber si una mascota está sufriendo un golpe de calor? Los síntomas a los que prestar atención

En España hay más perros que niños, ya que un 43% de los hogares tienen mascotas. En verano, si tú también lo pasas mal con las altas temperaturas, estos animales sufren aún más. En ocasiones, con consecuencias irreversibles. Por eso, en Poniendo las Calles dos veterinarios señalan los síntomas que debes tener en cuenta para saber si sufren un golpe de calor.

En el país hay más de 30 millones de mascotas, según datos de la asociación sectorial Anfaac. En estas cifras también tuvo efecto la pandemia. El confinamiento, el teletrabajo, la soledad y un buen número de causas más dispararon el número de mascotas en los hogares españoles, que iba creciendo cada año aproximadamente un 17% y de pronto se disparó casi al 40%.

Muchas personas aprovecharon para formalizar una decisión que llevaban tiempo meditando y otras se dejaron llevar sin calcular del todo las consecuencias. Pero la realidad es que tener un perro supone una responsabilidad que no todo el mundo sabe llevar de la manera adecuada. Son seres vivos con muchos cuidados.

?? La mitad de españoles conviven con una mascota, y ocho de cada diez considera a sus peludos parte de la familia



Según datos de la Real Sociedad Canina de España, los gastos anuales que supone un perro oscilan entre los 1.000 y los 1.400 euros. Si la mascota elegida es un gato, el desembolso anual será de unos 986 euros, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios.

Un golpe de calor

Los golpes de calor son una emergencia sanitaria, suponen un riesgo vital para la persona. Se dan cuando nuestro organismo, ante temperaturas ambientales altas, no es capaz de regular la del cuerpo. Es un trastorno originado habitualmente como consecuencia de una exposición prolongada al Sol o a un esfuerzo físico con dicha exposición.

Cuando pasamos por los meses más calurosos del año, es importante atender nuestra salud, hidratándonos, protegiéndonos del Sol, revisando el estado de los alimentos que ingerimos, etc. Pero si, además, tenemos mascotas, es también fundamental saber cómo cuidar a nuestros animales de compañía.

Si bien esto representa un riesgo para nosotros, nuestras mascotas están ante uno mayor, pues, como indica la Royal Veterinary College, ellas no pueden quitarse capas cuando hace calor, y no siempre tienen la opción de trasladarse a lugares más frescos o evitar el sol. Aparte, ellas, a diferencia de nuestra especie, no pueden enfriarse sudando.

En este sentido, procurar un ambiente fresco, y con fácil acceso a la sombra, es clave para evitar los golpes de calor en mascotas. Aunado a ello, el ejercicio o los paseos deben restringirse durante las horas más calurosas. En consecuencia, a todo lo anterior, nunca dejes a tu mascota en el coche o en una habitación caliente.

Los síntomas a los que prestar atención

El golpe de calor sin tratar puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos, pero en las mascotas, como explican los veterinarios Almudena y Víctor en Poniendo las Calles, "es algo que realmente puede poner en peligro la vida de nuestros animales".

Cuando están por encima de los 41 o 42 grados, "se produce un shock que se produce, que ocasiona cambios a nivel celular". Por eso es importante prestar atención a los síntomas que describen Almudena y Víctor en Poniendo las Calles. En estas situaciones, ellos siempre recomiendan acudir a un centro veterinario.