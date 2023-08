Si comes en cinco minutos, lo estás haciendo mal: "Nunca te vas a sentir saciado"

Llego tarde al trabajo. Tengo que ir a por los niños. Estas son algunas de las frases que más se repiten cuando comemos con prisa. Pensamos que, con dedicarle cinco minutos a la comida, va a bastar, pero no somos conscientes de los efectos que esta práctica puede tener en nuestro organismo. Aunque parezca una tontería, invertir casi media hora en alimentarnos y masticar de la forma correcta marcan la diferencia de cara a tener una buena digestión y no sufrir malestar intestinal. La nutricionista Mari Carmen Japaz se lo ha explicado a Beatriz Calderón en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





Masticar bien es una materia que muchas personas tienen pendiente. Si no masticamos lo suficiente, el bolo alimentario no se forma como debería. Esto conlleva no digerir bien los alimentos y, por ende, el cuerpo produce una mayor cantidad de ácidos. Y puedes pensar ¿qué efectos tiene en mí? Pues bien, puedes sufrir bastantes molestias en el estómago como distensión abdominal o flatulencias. Otra consecuencia es que, debido a esta mala práctica, no absorbemos todos los nutrientes que los alimentos nos ofrecen. Además, si lo que comemos contiene mucha grasa o son ricos en fibra, se van a tolerar peor por naturaleza, por lo que también hay que tener en cuenta este detalle.

Pero, además de masticar, también es fundamental tomarnos con tranquilidad las comidas. Es decir, no es bueno comer en cinco minutos. ¿Por qué? Porque los mecanismos de saciedad no se han activado, y esto conlleva que, en muchas ocasiones, se ingiera más alimento del que el propio pide y necesita. Y este motivo es uno de a los que se les suele prestar atención cuando aparecen problemas para gestionar el peso. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos dedicar a comer? La nutricionista Mari Carmen Japaz recomienda en 'Poniendo Las Calles' comer en unos veinte-veinticinco minutos.

Audio





El peligro de las modas nutricionales

Zhana Sam-sonova, más conocida como Zhana Dart en redes sociales, era una influencer rusa que, hace unos días, fallecía por inanición, es decir, por sufrir una debilidad física extrema por falta de alimento. La joven creía promover una vida saludable a través de sus redes sociales, pero sus dietas le han llevado a este fatídico final. Su dieta, que consistía en comer única y exclusivamente fruta y verdura, le llevó al extremo. Por eso mismo, los expertos se llevan las manos a la cabeza cuando ven que se difunden como positivas dietas que son perjudiciales para el organismo humano.

Con todo esto, queda claro que saber comer, masticar de forma adecuada y dedicar tiempo al momento de las comidas es primordial si queremos tener un organismo sano. Saber escuchar a nuestro cuerpo es fundamental, hay que ser conscientes de la alimentación a la que nos sometemos.