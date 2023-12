Así funciona la nueva plataforma de Meta para clonar voces en tan solo dos minutos: "Muy fácil"

Este martes ha estado en 'Poniendo Las Calles'Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, responsable del portal de tecnología Wwwhatsnew.com para hablar sobre la polémica que existe entre Google y 'Epic Games' con una herramienta de meta y también de la nueva ley de la inteligencia artificial que está naciendo en Europa entre otras cosas interesantes del mundo de la tecnología.

Hay una polémica que llama mucho la atención y tiene que ver con la tienda de aplicaciones de Google: "Hace unos años epic games puso Fornite en las tiendas de Google y de Apple, cuál es la polémica que todo el dinero que ganen esas tiendas, bueno un 30% va para Google. Y Epic Games en su momento no lo creyó justo y dijo que no quería que fuese así, lo que quería era utilizar su propio sistema de facturación y Google dijo que no, que si quería eso tendría que comprar una tienda de aplicaciones de Google. Total que todo acabó en la justicia y hace unos días salió que Google es un monopolio y por eso no puede forzar, en este momento, a los creadores de juegos, tengan que pagar solo por estar allí a un porcentaje X a Google y que no puedan utilizar ningún sistema alternativo, aún queda que Epic Games responda, pero, la solución ya está sobre la mesa", así lo ha contado este martes Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





Sin embargo, esto con Apple no sucedió porque se determinó que no era un monopolio, pero aún así pasa algo semejante y con otros servidores también ocurre.

Todo esto que sucede en el mundo de la tecnología de alguna forma podría afectar a los usuarios: "Actualmente, estamos acostumbrados, cuando jugamos a algún videojuego o nos hacen pagar por alguna cosa, apretamos un botón y el dinero va a Google. Y luego Google ya se lo pasará al desarrollador lo que le corresponde, si esto, comienza a ser diferente, comenzaremos a ver muchas plataformas de pago diferentes. Entonces igual, si queremos comprar un jugador para nuestra plataforma de fútbol nos aparezca un apartado en el que tendremos que rellenar los datos de nuestra tarjeta de crédito y claro no será tan fácil o también puede ocurrir que los precios bajen", así lo ha contado este martes Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.

La Plataforma que clona voces: Audiobox

La plataforma Audiobox permite clonar voces. Está hecha por Meta, que es la empresa que tiene a Facebook, Instagram y a WhatsApp: "Lo probé hace unos días y realmente es muy fácil... Una vez entras dentro hay varias funciones y una de ellas es clonar voces, a mí me hizo leer un texto en inglés, porque, ahora mismo no está disponible en otros idiomas, pero bueno, me lo hace leer en inglés y es simplemente un pequeño párrafo en inglés. Una vez hecho eso, dos minutos después dice que ya tiene mi voz clonada. Y que escriba cualquier frase, la que yo quiera, y que apriete un botón. Así lo hice, y ahí estaba yo diciendo una frase que nunca había dicho con una entonación y pronunciación completamente perfecta", así lo ha contado este martes Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.