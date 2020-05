El arqueólogo Néstor Marqués se ha convertido en un Ponedor de Calles esta madrugada.

Siempre hemos pensado que el virus que le daría un vuelco a nuestras vidas circularía a través de la red y no a través de los humanos. Pero la naturaleza no deja de sorprendernos y, como siempre, la historia vuelve a repetirse.

Néstor Marqués, autor del libro ‘Fake News de la Antigua Roma’ y arqueólogo, ha estado con El Pulpo y le ha contado cómo vivían los romanos las pandemias que azotaban esta civilización: “tenían muy asociado el contagio a lo que ellos llamaban “peste” o “pestilencia”. Para ellos, eso era un enfado de los dioses; si los romanos habían roto la paz entre los dioses y los hombres, los dioses provocaban este tipo de pestilencias para castigarlos”.

Lo que sí nos diferencia de los habitantes de la Roma Imperial es que, aunque muchas veces no lo creamos, estamos mucho más preparados, pues contamos con una infinidad de medios (a nivel técnico y también personal) para combatir este tipo de pandemias: “la reacción de los romanos era hacer ofrendas a estos dioses […] ellos no utilizaban mascarillas ni se lavaban las manos […] no tenían un conocimiento médico tan grande como el que tenemos hoy en día; aunque contaban con Claudio Galeno, considerado como uno de los mejores médicos de la Antigua Roma”.

A menudo caemos en el error de creer que nosotros somos los que vivimos todo por primera vez; pero esto no es así; de hecho, como bien le explica Néstor a El Pulpo, la COVID-19 no es la única enfermedad que ha azotado al mundo entero. En la antigua Roma “tenemos constancia de que había muchas epidemias a nivel local o regional. Sabemos que en solo dos o tres meses morían, solo en la ciudad de Roma, más de 30.000 personas. La primera gran peste a nivel internacional que sufrieron fue en el año 165 porque en ese momento la civilización romana estaba repartida por todo el mundo. Fue una pandemia devastadora”.