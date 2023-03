Ángel Expósito: “La clave es educación, respeto y dignidad, y eso me lo enseñó mi madre que apenas sabía leer”

Ángel Expósito es de los que saben que la noticia siempre está en la calle, en los lugares más peligrosos y que a veces, tan solo la encuentras en la vuelta de la esquina. Ángel es de los que piensan que cada persona tiene una historia digna de contar. En 'Poniendo las Calles' ha presentado su nuevo libro titulado “Mi abuela si que era feminista”.

Ángel dice: “Preguntemos a nuestras madres, nuestras abuelas por el feminismo, que es eso. A la generación de los 50, de los 60, lo que era luchar para que su firma valiese”. “El respeto por las mujeres lo ponen esas generaciones”.

También ha tenido tiempo de acordarse de su infancia: “Recuerdo volver del cole y ver a mi madre planchando o cocinando y toda su vida ha sido trabajar para su familia. Apenas sabía escribir y sin embargo, con un amor impresionante sacó adelante a un hijo arquitecto, una azafata y un juntaletras como soy yo”. -Dice a modo de humor el comunicador.

Expósito ha contado lo que le pasa cuando va por la calle: “A veces me han confundido contigo Pulpo, y yo les vacilo, digo: “Que tal Ponedor”. Siempre es un honor que me confundan contigo amigo”.

Los testimonios que salen en este libro, son los que se ha ido encontrando el director de 'La Linterna' en sus múltiples viajes a diferentes partes del mundo: “A cada sitio que he ido me he encontrado a una mujer española tirando del carro, una superheroína”.





Todos los detalles en el audio.

