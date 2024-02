Un agricultor de Ciudad Real denuncia el motivo por el que sale a protestar este martes: "Esto no puede ser"

Las protestas de los agricultores coge fuerza en España a raíz de que las organizaciones agrarias y movimientos independientes hayan convocado decenas de actos. Carlos, que está ahora mismo en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, pone voz al resto de agricultores en Poniendo las Calles que salen con sus tractores desde este martes.

Las claves por las que los agricultores de España toman las calles con sus tractores este martes Los profesionales del campo anuncian más movilizaciones que comenzaron en solidaridad con sus compañeros de Francia, pero que también reivindican su parte en España José Manuel Nieto 06 feb 2024 - 03:39

Por un lado, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA siguen elaborando su calendario común de concentraciones, ya tienen cerrados más de una treintena de actos por todo el país que comenzarán este jueves en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y varias zonas de Huesca.

La organización agraria Unión de Uniones también se suma a las protestas a pie de puerto. Además, arrancan este martes su agenda en la provincia de Burgos. En días posteriores lo hará en las provincias de Segovia y de León, mientras que acabarán con una gran tractorada el día 21 en Madrid.

??? "No queremos llegar a la situación de desabastecimiento, pero que no nos obliguen a ello"



???? Juanjo Álvarez, director general de ASAJA, explica el inicio de las movilizaciones organizadas de los agricultores españoleshttps://t.co/OlYSNfLYu6 — COPE (@COPE) February 6, 2024

Son personas cuya dedicación "es 100% desde que tenía 16 años a la agricultura": "Desciendo de abuelos, ganaderos y agricultores. Por parte materna de ganaderos y por parte paterna, agricultores". Por eso, son los más indicados para desvelar qué necesita ahora mismo el sector agrícola.

"Esto no puede ser"



Este agricultor señala en primer lugar "quitar muchos intermediarios", "porque se están llevando un dinero que sudamos los agricultores y ganaderos y el consumidor paga sin poder pagarlo": "Habrá zonas en los que se podrá subsistir un poco más por regadíos, pero toda esta zona sur, que son secanos y malos, nos vemos negros para poder sacar nuestras familias adelante".

Pone el ejemplo del aceite: "Están dándole un bombo que no se lo merece, porque están fastidiando al agricultor con eso de que está caro. Igual que el aceite está caro, pero el intermediario se está llevando la mayor parte y es lo que no se puede permitir". Además, "la política agraria" la denomina de "apaga y vámonos".

Carlos va a acudir a las movilizaciones porque "al agricultor, como al 90% de la población española, nos duelen mucho los palos de bolsillo". Para ello, pide salir "con las asociaciones que son las que nos respaldan" para "que estemos cubiertos". Van a ir hasta el final con todas las consecuencias.

Todos en el sector están concienciados: "Siempre que hacemos una reunión o una merienda o una simple junta en la cooperativa a la hora de echar el gasoil, llegábamos a la conclusión de que así no podemos seguir. Esto no puede ser. Había que movilizarse. Pero no desde hace 15 días, sino desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo, mucho tiempo".

El motivo por el que sale a protestar este martes

"Venimos de un año de sequía con el 2023, en el que hay que tirar de muchas ayudas bancarias para poder seguir adelante y aquí nadie se mueve, nadie", reflexiona, "aquí nadie dice nada, estamos hartos, muy hartos", señalando que el movimiento no se reduce solo a la agricultura, sino también a "la ganadería".