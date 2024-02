Los agricultores españoles generalizan sus protestas y amenazan con el "desabastecimiento": "No nos obliguen"

Estos últimos días no se habla de otra cosa que de la agricultura. Carlos Moreno 'El Pulpo' explica que "te encuentras con la gente en La Almazara, en el camino, y las conversaciones no son ninguna buena, absolutamente ninguna buena". Este martes ha charlado en Poniendo las Calles con Juanjo Álvarez, director general de ASAJA, sobre las protestas del sector.

Después de los episodios vividos en Francia, los agricultores españoles generalizan esta semana sus protestas y se echarán a la calle en varias provincias del país para pedir cambios en las exigencias normativas ambientales, más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) y ayudas por la sequía, entre otras demandas.

"Pues mira, yo soy un agricultor aquí de la zona de Zaragoza y tengo una explotación sobre 150 hectáreas y voy a ir a la manifestación porque me he cansado de pagar siempre los platos rotos de los precios que nos ponen hoy en día", relata uno de los que este martes está convocado junto al resto del sector.

Desde la Confederación Española de Transportes de Mercancías se calcula que las pérdidas diarias por las movilizaciones en Francia podrían estar siendo de hasta 12.000 millones de euros, es decir, unos 600 euros por camión cada día, todo eso sin contar con los daños de los vehículos atacados ni de la mercancía que ha sido destruida.

"Hartazgo generalizado"

"En el sector agrícola lo que está ocurriendo es una situación de hartazgo generalizado aquí en España, que además está ahora más reforzado por todas las movilizaciones que hemos tenido en Europa, en Francia, en Alemania y en el resto de países", destaca Juanjo Álvarez, director general de ASAJA, en Poniendo las Calles.

FUENTES DE OÑORO (SALAMANCA), 05/02/2024.- Los agricultores cortan la Autovía E-80 y la N-620 en la frontera hispanolusa de Vilar Formoso (Portugal) y Fuentes de Oñoro (Salamanca). EFE/ Carlos García

Cuando Carlos Moreno 'El Pulpo' le pregunta por los problemas principales que tiene un agricultor a la hora de enfrentarse a su trabajo en el día a día, se centra en "la normativa de la Unión Europea, a las normativas españolas y las normativas de las comunidades autónomas", quejándose de "un proceso de burocracia" que impide "producir".

"Venimos de una política agrícola comunitaria que entró en vigor en el año 2023, en la cual se ha recortado ingresos para los agricultores y los ganaderos con más obligaciones medioambientales y así no hay quien así de que se produzca", apunta, "además acentuado por toda la sequía que venimos arrastrando y también por las consecuencias de la guerra de Ucrania".

Tras dos semanas de cortes indiscriminados en las carreteras francesas y decenas de ataques a camiones españoles, los agricultores nacionales salen a la calle. Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA siguen elaborando su calendario común de concentraciones, pero desde este martes se generalizarán.

"Que no nos obliguen"



Juanjo Álvarez desvela cómo van a ser las concentraciones: "Va a haber manifestaciones, habrá cortes de carreteras en algunos sitios, no para fastidiar a la población, lo queremos hacer de forma ordenada y también en unidad de acción con otras organizaciones agrarias". También asegura que el hartazgo es generalizado en otros sectores hermanados.

VALLADOLID, 05/02/2024.- Los agricultores se manifiestan en una tractorada no convocada frente a consejería de Agricultura, este lunes en Valladolid. EFE/R.García

"Estamos preocupándonos más de la amnistía que de la alimentación y como sigamos así, con las cosas de comer no se juega", avisa Juanjo Álvarez, "no queremos llegar a la situación de desabastecimiento, pero que no nos obliguen a ello". "Queremos seguir trabajando, que nos dejen trabajar de esta profesión tan digna", finaliza.