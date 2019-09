Y... ¿esa pregunta?

Patricia nos ha enviado esta pregunta: “ ¿por qué no hay mareas en el mediterráneo? ”. Tras una exhaustiva investigación, Zaida ha descubierto que todo depende de la posición de la luna y del sol, de la época del año así como de la forma de la costa y del tamaño del mar.

En el mediterráneo sí que hay mareas. Pero, son mucho menos apreciables que las que hay en el Atlántico. Y, ¿por qué ocurre esto? Pues porque el mar mediterráneo es mucho más pequeño que el Atlántico, además las playas suelen ser mucho más escarpadas, así que al agua le cuesta mucho más cubrir la playa.

Que en España tenemos unas playas espectaculares es un hecho, pero lo que no tenemos es la playa en la que más varía la marea. Está en Canadá, en la bahía de Fundy. Allí el agua varía 19 metros entre la marea alta y la baja.

La siguiente pregunta viene de la mano de Luis, de Burgos: “ ¿por qué mi perro me pone siempre ojitos cuando quiere algo? ”. Una pregunta realmente interesante.

Resulta que los primeros perros que existieron no podían poner esas caras de “corderito degollado”. Los perros han ido aprendiendo, poco a poco, a arquear sus cejas y a poner esas caras tan expresivas.

Debemos tener en cuenta que los perros provienen de los lobos. Y claro, los primeros lobos, que el ser humano intentó domesticar, no tenían prácticamente expresividad en el rostro. Precisamente porque no habían tenido relación con los humanos y, por tanto, no habían desarrollado esa musculatura de la frente y de las cejas.

Los perros han evolucionado hasta tal punto que se pueden comunicar con nosotros de una forma muy humana, gracias a ese vínculo que tenemos hoy en día con ellos y, sobre todo, a la domesticación. De hecho el estudio de Julian Kaminski lo que viene a decir es que nos han copiado esa forma de arquear las cejas y de poner ojitos...

Jorge nos dice: “ ¿por qué las mujeres cuando se sorprenden o se asuntan se llevan su mano a la boca? ”.

Los humanos nos sorprendemos por algo imprevisto, por algo que es novedad para nosotros, por lo desconocido...

Se considera como la emoción más particular porque no es siempre de alegría o de tristeza; sino que es una emoción neutra. Y, además, dura muy poquito. Así que cuando nos sorprendemos por algo, rápidamente centramos nuestras emociones; es decir, que si esa sorpresa se generó por algo que nos da alegría pues estaremos alegres y si no estaremos tristes...

¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando nos sorprendemos?

- Elevamos las dejas

- Y el párpado superior

- Abrimos la boca

- Y echamos hacia abajo la mandíbula

- Cuando estamos de pie encorvamos las rodillas e inclinamos el cuerpo hacia delante.

- Y las expresiones que solemos utilizar son: !Ah!, !Vaya!, !Oh!, etc.