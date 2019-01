Robot humano, ¿el profesor del futuro?

La evolución tecnológica hace que cada día nos levantemos y tengamos que aprender algo nuevo. Los cambios son constantes y muchos de estos cambios nos afectan a nuestra rutina y trabajo diario.

Si hay un lugar donde deben estar presente todas estas nuevas propuestas es en la escuela. La tecnología no solo tiene que ser una enseñanza del curso si no que debe servir para el aprendizaje. Fue Isaac Asimov quien en sus elucubraciones científicas y literarias nos mostraba un robot que hacía las funciones de profesor.

El planteamiento que nos hacemos hoy en día es si aquellas ideas han llegado ya a las aulas o sigue siendo ciencia ficción. Lluis Pastor es director del eLearn Center de la UOC, que tiene como objetivo potenciar la investigación aplicada centrada en el aprendizaje en linea, y ha venido a 'Poniendo las Calles'.

El Pulpo ha explicado que muchos de nuestros oyentes, los ponedores, son currantes que en su época no han podido estudiar lo que les gustaba porque las circunstancias no le permitían compaginar horarios. Hoy en días eso no seria un problema gracias justo a la tecnología. Algo que Lluis ha confirmado. “Hoy en día plantear que la tecnología no nos va ayudar a aprender, es algo del siglo XX”, ha dicho Pastor.

“Hay mucha gente, que como en el fútbol, opinan sin conocer. La tecnología ha venido para instalarse en nuestra rutina diaria”, ha analizado el director del eLearn Center .

Pastor ha querido dejar claro que ellos están trabajando en ayudar la capacidad de aprendizaje del estudiante. “Cuando incorporamos proyectos de inteligencia artificial, la única obsesión que tenemos es si va aprender más el estudiante. Si no es así, lo desestimamos”, ha explicado Pastor.

Por su parte, Pastor ha querido dejar claro que la creatividad siempre correrá a cuenta de los humanos. Pero que hay en ciertos aspectos, más "mecánicos", en los que la ayuda de estas tecnologías van a ser esenciales.