Damian Mollá sale del hormiguero para ayudarnos a poner las calles

Si hay algo que hace que evolucionemos y sigamos aprendiendo es preguntarse el por qué de las cosas. Además es la base del periodismo. Bien, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles un tipo que no para de cuestionarse lo que la mayoría damos por asimilado. Damián Mollá es de lo más polifacético. Lo mismo te da consejos económicos para la vida, como te enseña inglés con su método “The Milk”, demostrando que sabes mucho más inglés del que creías que sabías. Le encanta hacer acentos como el argentino, el colombiano o el mejicano y se ha ganado unos duros en el pasado haciendo mimo y malabares en el Retiro. Su faceta más conocida es la de dar vida a Barrancas en El Hormiguero, donde vuelve loco a Pablo Motos con momentos muy divertidos. Un tipo con tantas inquietudes aprovecho el confinamiento para buscar respuestas sobre una de sus pasiones que es la mitología y ahora las podemos leer en el libro Oh, my God!!! La mitología que no sabías que sabías.