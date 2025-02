El secreto tras el videoclip de Eva Ruiz con Maikel Delacalle que descubre Carlos Moreno 'El Pulpo': "En Canarias"

Eva Ruiz y Maikel Delacalle han unido fuerzas en su última colaboración musical, "Quiero Contarte", cuyo videoclip ha sido rodado en los impresionantes paisajes de Tenerife, su tierra natal. En una reciente entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo', la cantante reveló cómo la magia de Canarias se ha convertido en protagonista de su trabajo visual, reflejando no solo su cultura, sino también la conexión especial que ambos artistas comparten desde hace años. El videoclip, que evoca un concepto visual único, fusiona el estilo moderno de la música urbana con la esencia de las Islas, convirtiéndose en un homenaje visual a la belleza natural de Tenerife.

Se está consolidando como una de las artistas más versátiles y prometedoras de la música española, y no solo por su impactante voz, sino también por su capacidad para explorar diferentes disciplinas artísticas con una energía imparable. La cantante canaria, que ha cautivado a la audiencia con sus temas melódicos y urbanos, ha estado viviendo un periodo de éxitos en su carrera, desde sus incursiones en la música hasta sus apariciones en cine, y ha compartido con Poniendo las Calles su visión de la vida y la música.

Eva Ruiz se caracteriza por no encasillarse en un solo estilo. En la entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo', la cantante reveló cómo su vida profesional se ha convertido en un torbellino de actividades. "Un día estoy en el estudio, al siguiente en el set grabando una película, y al siguiente en Los Ángeles", comentó, dando muestra de su incansable pasión por la música y el arte en general. Lo curioso es que esta intensidad no parece afectarla; al contrario, según ella misma dijo, le resulta "adictivo" y profundamente satisfactorio.

Europa Press La cantante Eva Ruiz durante la alfombra roja de los Premios Odeón 2020 en el Teatro Real, en Madrid el 20 de enero del 2020

Este dinamismo también se refleja en su música. Su último single Quiero Contarte, una colaboración con Maikel Delacalle, es una obra de puro R&B, que evoca el espíritu de artistas como Destiny's Child o Rihanna, pero con un toque canario. "Lo grabamos en Tenerife porque queríamos que el video reflejara nuestra cultura, pero no solo visualmente, sino también en la esencia de la música", destacó Eva. La isla, con sus paisajes volcánicos, se convierte en un escenario perfecto para una pieza visualmente impresionante.

La influencia de sus raíces

Eva Ruiz no solo es conocida por sus éxitos en la música urbana, sino también por su capacidad para fusionar estilos y géneros. De hecho, su último disco incluye canciones como Amanecer, un tema melódico que muestra su versatilidad. "Desde pequeña, escuchaba de todo, desde Rocío Jurado hasta Bill Withers", explicó la cantante, subrayando cómo esas influencias tan dispares se han integrado en su propio estilo musical.

Lo curioso es que Eva también se sintió influenciada por su abuela, una gran cantadora de flamenco que trabajó con figuras legendarias como Paco de Lucía. Esta mezcla de raíces canarias, andaluzas y árabes ha forjado una identidad musical única. "Mi voz y la música siempre han ido de la mano, y sabía desde pequeña que tenía que hacer algo con eso", confesó. Y es que Eva tiene claro que su carrera no tiene límites: "No me limito a un solo género, lo que siento en el momento es lo que expreso en la música", añadió.

Durante la entrevista, Carlos Moreno 'El Pulpo' y Eva Ruiz también compartieron una de las anécdotas más divertidas y emocionantes: la capacidad de la cantante para rendir homenaje a la gran Rocío Jurado. En un momento de la conversación, "El Pulpo" le pidió a Eva que cantara un estribillo de alguna canción de la cantante de chipiona. La respuesta de Eva fue un derroche de talento: entonó un fragmento de Como Yo Te Amo, haciendo alusión a la enorme influencia de Rocío Jurado en su formación. Eva no solo homenajeó a la cantante, sino que demostró su increíble capacidad vocal, algo que dejó impresionado a 'El Pulpo'.

Instagram: @evaruiz Eva Ruiz en un concierto

Este acto espontáneo reflejó la profunda conexión de Eva Ruiz con la música que ha marcado su vida, desde los discos de Rocío Jurado hasta sus composiciones actuales.

El futuro brillante de Eva Ruiz

El 2025 promete ser un año de nuevos desafíos y éxitos para Eva Ruiz, quien no solo está conquistando el mundo de la música, sino que también tiene planes de expandir su carrera en el cine y la televisión. Carlos Moreno 'El Pulpo' no dudó en vaticinar un futuro brillante para ella: "Te veo en las grandes cadenas internacionales, como la televisión americana o incluso en Miami. Tienes talento para todo, y lo que está por venir es solo el comienzo".

A pesar de su creciente popularidad, Eva Ruiz mantiene los pies en la tierra y su humildad intacta. "Mi misión es seguir haciendo música para la gente, que se identifique con mis canciones", concluyó la cantante, dejando claro que lo suyo no es solo ser una estrella, sino un referente de autenticidad y amor por lo que hace.