El profesor que enseña a los padres cómo dar a sus hijos una educación emocional: "Un niño llora porque no sabe expresarse"

La paternidad es una de las mayores aventuras de la vida, pero también una de las más desafiantes. Francisco Castaño, profesor, asesor y autor del libro Tu Mejor Versión Como Padre, dedica su vida a ayudar a los padres a comprender la importancia de la educación y el acompañamiento en la crianza. En una reciente entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa Poniendo las Calles, Castaño dejó claro que "no por el hecho de tener un hijo se sabe ser padre", subrayando la necesidad de formación y aprendizaje en esta responsabilidad vital.

Educar no es improvisar

Muchos padres primerizos creen que la crianza es algo instintivo, pero la realidad es que requiere conocimientos, paciencia y adaptabilidad. "Nos hacemos planes y luego los hijos van por otro lado", comenta Castaño, quien destaca la importancia de marcar una línea clara en la educación para luego adaptarse a las circunstancias individuales de cada niño. "Si tenemos claro cómo queremos educar y cuáles son los valores que queremos transmitir, podremos ajustarnos mejor a las sorpresas que trae la paternidad".

Si un niño llora, no es porque quiera molestarnos, sino porque tiene una necesidad que no sabe expresar de otra manera" Francisco Castaño Profesor, asesor y orientador familiar en el Centro TEMPUS de Barcelona

Uno de los principales errores, según el experto, es no comprender que los niños y adolescentes son seres en desarrollo y no adultos en pequeño formato. "Un niño no es un adulto de tamaño pequeño y un adolescente no es un adulto de tamaño grande", afirma. Esta falta de comprensión genera expectativas poco realistas y frustraciones en la crianza.

Alamy Stock Photo El niño está llorando a su padre sin motivo alguno

En sus conferencias, Castaño insiste en que los padres deben comprender y atender las emociones de sus hijos para educar de manera efectiva. "La educación emocional es clave", dice. "Si un niño llora, no es porque quiera molestarnos, sino porque tiene una necesidad que no sabe expresar de otra manera".

La importancia de la credibilidad y la realidad

Uno de los mayores desafíos de la paternidad es encontrar el equilibrio entre protección y preparación para la vida real. "Educamos a los chicos en Walt Disney y la vida es Walking Dead", advierte Castaño, enfatizando que la sobreprotección impide que los niños adquieran herramientas para afrontar los retos del mundo real. Dejar que los hijos cometan errores y aprendan de ellos es esencial para su desarrollo. "Las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones", cita Castaño.

Para que los padres sean referentes para sus hijos, deben ser creíbles. "Si un padre dice algo y no lo cumple, pierde credibilidad", advierte. "Los niños observan y aprenden más de los actos que de las palabras". Mantener una relación cercana y de confianza permite que, a pesar de la rebeldía de la adolescencia, los valores inculcados perduren y los hijos sigan considerando a sus padres como modelos a seguir.

Alamy Stock Photo Padre preocupado y bebé llorando al aire libre

Ser padre no es simplemente un título que se adquiere con el nacimiento de un hijo, sino un aprendizaje constante que requiere compromiso y formación. Francisco Castaño lo tiene claro: "Educar es la mayor responsabilidad que tenemos en la vida".