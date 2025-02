La pregunta que una psicóloga quiere que te hagas cada vez que te sientas triste y sin ánimo: "Sensación de calma"

En los momentos más difíciles, cuando el ánimo parece desmoronarse y nos encontramos atrapados en un torbellino de emociones contradictorias, la clave para superar la tristeza y la desmotivación puede estar en una simple pregunta. Así lo asegura la psicóloga Macu Gortázar, quien en su intervención en Poniendo las Calles con Carlos Moreno 'El Pulpo', explica cómo la autocomprensión y el autocuidado son esenciales para mejorar nuestro bienestar emocional.

Cuando nos sentimos bajos de ánimo, cansados o sin energía, es fácil caer en la trampa de etiquetar todas esas emociones como "tristeza". Sin embargo, Macu Gortázar aclara que antes de adoptar cualquier estrategia de superación, es vital hacer una pausa y reflexionar: ¿qué me está pasando realmente?

Según la psicóloga, muchas veces atribuimos nuestros sentimientos a la tristeza cuando en realidad lo que está ocurriendo es otra cosa: "Lo que sucede es que estamos enfadados, pero no hemos sido capaces de gestionar ese enfado, lo que se traduce en una sensación generalizada de agotamiento o desánimo", explica. Este enfoque nos invita a realizar un pequeño análisis personal, preguntándonos a nosotros mismos "¿estoy triste realmente o hay algo más que necesito entender?" Identificar la raíz de nuestras emociones es el primer paso hacia la mejora.

Alamy Stock Photo Chica triste deprimida en invierno, sola junto a la ventana de su casa mirando el clima frío, molesta e infeliz

"¿Qué me pasa?", "¿Cómo me encuentro?", "¿Qué he hecho hoy?", son algunas de las preguntas que nos propone Gortázar. Este análisis, aunque simple, nos permite poner luz sobre lo que nos afecta. En muchos casos, los problemas de ánimo no provienen de un estado emocional negativo, sino de una combinación de factores como el cansancio, el estrés o el desequilibrio en nuestras rutinas diarias. Al hacer una pausa para reflexionar, podemos descubrir que lo que realmente necesitamos no es un cambio emocional, sino descansar, dormir mejor o reorganizar nuestras prioridades.

Ejercicio físico

Una vez que hemos identificado lo que nos ocurre, la psicóloga sugiere que las estrategias de autocuidado y bienestar pueden ser mucho más efectivas. Aquí es donde entran en juego varias herramientas probadas que pueden ayudarnos a restaurar nuestro equilibrio emocional.

No es un secreto que el ejercicio tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. Gortázar subraya la importancia de mover nuestro cuerpo para liberar tensiones, mejorar nuestro estado de ánimo y reducir los niveles de estrés. Cuando el cuerpo se encuentra en movimiento, se liberan endorfinas, las conocidas como "hormonas de la felicidad", que tienen un efecto inmediato sobre nuestro bienestar. No se trata de realizar maratones, sino de incluir en nuestra rutina actividades físicas simples como caminar, estiramientos o practicar yoga.

Otro aspecto fundamental para mejorar nuestro estado de ánimo es la interacción social. La psicóloga señala que el aislamiento social, incluso cuando no nos sentimos motivados, puede empeorar nuestra situación emocional. Hablar con amigos, familiares o incluso desconocidos en un entorno de confianza, genera un sentido de conexión que alivia las emociones negativas. Gortázar insiste en que "las relaciones humanas son esenciales para restablecer nuestra calma y energía".

Alamy Stock Photo Hermosa mujer joven con expresión triste

La gratitud es otra herramienta poderosa que puede elevar nuestro estado de ánimo. A menudo, cuando nos sentimos mal, tendemos a centrarnos en lo que nos falta o en lo que no va bien. Practicar la gratitud consiste en hacer un esfuerzo consciente por identificar las cosas por las que podemos estar agradecidos, incluso en medio de las dificultades. Este pequeño ejercicio de cambio de perspectiva puede ayudarnos a ver las situaciones de una manera más positiva y equilibrada.

El equilibrio esencial

El autocuidado es otro de los pilares que Gortázar recomienda para mantener una buena salud emocional. Es importante recordar que cuidar de uno mismo no solo implica aspectos físicos, como una buena alimentación y descanso, sino también reservar tiempo para actividades que nos reconforten, como leer, meditar o disfrutar de un hobby. De acuerdo con la psicóloga, encontrar un equilibrio entre las distintas áreas de nuestra vida, como el trabajo, las relaciones sociales y el tiempo personal, es fundamental para sentir una verdadera sensación de calma.

A través de estas herramientas, es posible mejorar nuestro estado de ánimo y generar lo que Macu Gortázar denomina "sensación de calma". La psicóloga nos invita a preguntarnos a diario: "¿Qué puedo hacer hoy para sentirme mejor?", identificando y aplicando las estrategias adecuadas para nuestro bienestar. Al reconocer nuestras emociones y actuar de manera coherente, podemos recuperar el control sobre nuestra vida emocional y avanzar hacia una mayor estabilidad y paz mental.