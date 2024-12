La pregunta que hicieron a una joven en una entrevista de trabajo que no supo qué contestar: "Con 22 años"

En el programa Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' abordó un tema sensible y relevante para muchos jóvenes en búsqueda de empleo. Actualmente, en España, hay 3 millones de parados, y uno de esos casos es el de Laura Hinojo, una joven de 22 años que lleva un año buscando trabajo. Durante este tiempo, ha asistido a cuatro entrevistas, pero aún no ha tenido suerte.

Laura Hinojo compartió con Carlos Moreno sus experiencias en las entrevistas laborales. "Es verdad que al principio de cada entrevista me suelo poner bastante nerviosa porque no sé qué me voy a encontrar ni qué me van a preguntar", confesó. Sin embargo, a medida que la entrevista avanza, se siente más tranquila y relajada. Las preguntas suelen ser rutinarias: sobre estudios, experiencia, si tiene carnet de conducir, vehículo propio, y sus expectativas de futuro.

Pero hubo una pregunta que la dejó completamente descolocada: "Una pregunta que me haya extrañado que me hicieran es si tengo pensamiento de quedarme embarazada porque tengo 22 años y pensaba que esa pregunta a la gente tan joven como puedo ser yo, pues no esperaba que se hiciera". Laura no se esperaba este tipo de pregunta, y es comprensible, ya que es ilegal y una auténtica vergüenza que se siga formulando en entrevistas.

Alamy Stock Photo Mujer joven en entrevista de trabajo con comisión

Carlos Moreno destacó que, si te hacen una pregunta sobre tu intención de quedarte embarazada, sobre tu edad, tus creencias religiosas, ideología, estado civil o situación familiar, no estás obligado a contestar, ya que estas áreas se consideran parte de tu ámbito privado.

una entrevista de trabajo

Para abordar mejor esta situación, el programa contó con la participación de José Manuel Patrón, psicólogo y experto en procesos de selección de personal. Patrón subrayó que llegar a la etapa de la entrevista cara a cara significa que el currículum interesa, y la empresa está dispuesta a escucharte. "Algo que digo siempre a familiares y amigos es que la persona que les hace la entrevista tiene muchas ganas de que la persona sea el perfil adecuado", explicó Patrón. Este enfoque puede ayudar a los candidatos a sentirse más seguros y confiados.

Patrón también habló sobre los errores comunes en entrevistas de trabajo, como los nervios, hablar demasiado y dar detalles que no son relevantes para el puesto. Además, señaló que los entrevistadores suelen estar entrenados para detectar incongruencias en los currículums, que a veces están "demasiado inflados".

Ante una pregunta personal inapropiada, Patrón sugirió que, aunque no estés obligado a contestar, no responder directamente puede llevar a ser descartado. "Es muy crudo decirlo y es así, pero al final las personas tenemos nuestros sesgos y creencias", admitió. No obstante, destacó que las empresas deberían centrarse en la capacidad y la idoneidad del candidato para el puesto.

Alamy Stock Photo Hombre de negocios serio sosteniendo su currículum escuchando a un nuevo candidato para un trabajo

Además de estas recomendaciones, Patrón mencionó que nunca contrataría a una persona que pudiera provocar problemas en el equipo. La integración y la armonía dentro del equipo son cruciales para el buen funcionamiento de cualquier organización.

Qué hacer

La historia de Laura Hinojo y los consejos de José Manuel Patrón destacan la importancia de prepararse para las entrevistas de trabajo, manejar los nervios y ser consciente de tus derechos.

Si bien algunas preguntas pueden ser descolocantes y hasta ilegales, mantener la calma y mostrar confianza puede marcar la diferencia. Al final del día, si has llegado a la entrevista, es porque tienes el perfil adecuado. Solo necesitas creértelo y dar lo mejor de ti.