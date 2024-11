Una pareja recorre todo el país y revelan lo que encontraron en la playa más sucia de España: "De los años 70"

Patricia Reina y Fernando Gómez son una pareja que decidió transformar su vida y su entorno, emprendiendo un viaje de miles de kilómetros para visibilizar uno de los problemas más graves que enfrentamos hoy en día: la contaminación por plásticos.

Su proyecto, vivirsinplastico.com, comenzó en 2015, con el desafío de reducir al máximo el uso de plásticos en su vida cotidiana. Pero su lucha no se quedó solo en el consumo responsable, sino que se expandió hacia un esfuerzo por limpiar nuestras costas y educar a las personas sobre la necesidad urgente de cuidar nuestros océanos.

En Poniendo las Calles con Carlos Moreno ‘El Pulpo’, Patricia y Fernando compartieron las vivencias de su increíble aventura, donde caminaron más de 5.000 kilómetros por la Península Ibérica, recorriendo playas y costas, recogiendo basura y sensibilizando a la población sobre la emergencia climática.

Patricia Reyes y Fernándo Gómez

Su objetivo era claro: mostrar que vivir sin plásticos no solo es posible, sino necesario. Durante su viaje, se encontraron con la triste realidad de que nuestros océanos están al borde del colapso debido a la enorme cantidad de plásticos que terminan en ellos, muchos de ellos arrastrados por las corrientes marinas.

la playa más sucia de España

Patricia explicó que, aunque en su inicio pensaron que el viaje duraría un año y abarcaría 6.000 kilómetros, la realidad les llevó por un camino más largo y desafiante, una experiencia que les permitió ver la magnitud del problema desde el terreno. A pesar de los desafíos, como el cansancio o las complicaciones logísticas, el viaje les dejó una profunda satisfacción por la conexión con la gente que luchaba por el mismo objetivo: salvar el océano.

Uno de los momentos más impactantes de su travesía fue el descubrimiento de la playa más sucia de España. Según sus palabras, no solo se encontraban con envases comunes, sino con una variedad de objetos que no solo hablaban del consumo masivo, sino de una total desconsideración por el ecosistema. Patricia detalló cómo se encontraron con áreas vírgenes de playa, como la de Doñana, que, al no recibir limpieza constante, acumulaban toneladas de residuos traídos por el mar, desde restos de pesca hasta objetos industriales, que nunca llegaron a reciclarse.

Esta playa, además de ser una de las más bellas, se convirtió en un símbolo de lo que está sucediendo a lo largo de las costas del mundo: la acumulación de plásticos en lugares donde nadie los limpia, alejados de la vista del turismo, pero muy presentes para la fauna marina. Durante su viaje, los dos recolectaron casi 3.000 kilos de plástico, una cifra alarmante que muestra la magnitud de la crisis.

Patricia Reyes y Fernándo Gómez

El viaje de Patri y Fer no solo fue un recorrido físico, sino también un proceso educativo. Durante los 12 meses que duró su aventura, compartieron su experiencia con colegios y centros educativos, organizando charlas para sensibilizar sobre la reducción del uso del plástico. Fernando comentó que, en la mayoría de las ocasiones, la gente respondía positivamente, aunque también hubo momentos de frustración al ver la falta de conciencia en algunas comunidades.

"De los años 70"

Una de las experiencias más impactantes fue al participar en limpiezas de playa en Portugal. A pesar de la dureza del trabajo, la energía positiva de los voluntarios que se unían a ellos fue un aliciente para continuar. Estas limpiezas no solo resultaron en toneladas de residuos recogidos, sino que también permitieron a Patricia y Fernando conocer el esfuerzo de grupos locales, como el de la brigada de limpieza que trabaja en la costa portuguesa.

Un hallazgo fascinante durante el viaje fueron los objetos antiguos que encontraron en las playas: botellas de los años 70, yogures y botes de bronceador de las décadas de los 80, e incluso envases de productos como el matutano de hace más de 40 años. Estos objetos, casi intactos, son testigos de un problema que no es nuevo, sino que lleva años afectando nuestros ecosistemas. La imagen de estos plásticos antiguos sirve como un recordatorio de lo persistente que es el plástico en el medio ambiente.