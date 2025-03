Una nutricionista acaba con el elixir milagroso que venden en redes para dormir mejor: "No te soluciona el problema"

En las redes sociales, no es raro encontrar consejos sobre trucos milagrosos para mejorar nuestra salud. Uno de los más recientes que ha ganado popularidad promete ayudar a mejorar la calidad del sueño y reducir los niveles de cortisol simplemente tomando una mezcla de miel y sal marina. Sin embargo, tras la afirmación de muchos influencers sobre sus beneficios, la nutricionista Elisa Blázquez ha puesto freno a esta moda, desmontando lo que considera un mito sin base científica.

Un influencer de redes sociales publicó un video en el que aseguraba que al mezclar miel con una pizca de sal marina, se obtenía un "elixir alucinante" que no solo mejoraba la calidad del sueño, sino que también reducía el cortisol, una hormona asociada al estrés. Además, este supuesto remedio también prometía incrementar la energía, e incluso ayudar a quienes lo consumieran antes de entrenar a realizar actividades físicas más intensas.

La recomendación rápidamente se hizo viral en diversas plataformas, y muchos seguidores comenzaron a probar la mezcla convencidos de sus beneficios. Sin embargo, la realidad no es tan simple.

Alamy Stock Photo Ingrediente de cristales de sal de cocina sobre mesa de madera, nacl, cloruro de sodio

En una reciente intervención en el programa Poniendo las Calles, la nutricionista Elisa Blázquez se mostró escéptica ante este tipo de "trucos" promovidos en redes sociales. Durante la conversación con el periodista Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y la comunicadora Rosa Rosado, Blázquez destacó los peligros de seguir consejos sin base científica, que pueden acabar siendo contraproducentes para la salud.

El análisis de la nutricionista Elisa Blázquez

“Lo primero que hay que destacar es que no existe evidencia científica que respalde la afirmación de que esta mezcla sea un ‘elixir mágico’ que soluciona el problema del sueño o mejora el estado de ánimo de manera instantánea”, afirmó Blázquez.

La nutricionista explicó que la miel, al ser rica en azúcar, puede proporcionar una dosis rápida de energía. Por su parte, la sal marina, al contener sodio, puede ser útil para reponer los electrolitos perdidos durante actividades físicas intensas, especialmente si hay sudoración excesiva. Sin embargo, Blázquez subrayó que esta mezcla no resolverá los problemas de fondo que causan un bajo nivel de energía o dificultades para dormir.

“Si lo que necesitas es energía, probablemente no sea la miel con sal lo que te va a ayudar. Tal vez el problema subyacente sea que no estás durmiendo lo suficiente o que tu alimentación no es la adecuada. Este tipo de remedios no son la solución, y lo peor es que pueden llevar a la gente a ignorar problemas más serios”, agregó Blázquez.

Alamy Stock Photo Miel en tarro con cucharón de madera

Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y Rosa Rosado también se mostraron sorprendidos por cómo rápidamente se viralizan consejos como este, sin que se ofrezca una explicación científica o fundamentada.

Consejos que carecen de fundamento

“Claro, mucha gente lo ve y lo prueba sin saber realmente qué están haciendo”, comentó Rosa Rosado. “Es fácil caer en la trampa cuando se nos presenta como un ‘truco’ fácil para obtener resultados inmediatos, pero no se trata de eso. La nutrición es más compleja”.

Para la nutricionista, este tipo de soluciones rápidas suelen ser un reflejo de la falta de comprensión sobre la importancia de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable. “El truco de la miel con sal es un claro ejemplo de cómo en las redes sociales se popularizan consejos sin fundamento. El problema es que este tipo de recomendaciones puede desinformar y generar falsas expectativas sobre lo que realmente necesitamos para sentirnos bien”, concluyó Blázquez.