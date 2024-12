Si esta Navidad vas a comprar a tu hijo su primer móvil escucha a este experto: la edad adecuada para hacerlo

La Navidad es, para muchos, la época perfecta para regalar a los niños lo que han estado pidiendo durante todo el año, y entre los regalos más demandados se encuentran los teléfonos móviles. Sin embargo, antes de ceder a la presión de los más pequeños, es importante reflexionar sobre la edad adecuada para darles acceso a esta tecnología. En Poniendo las Calles, Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas, dio algunos consejos clave para los padres que se plantean regalar el primer móvil a sus hijos.

Hoy en día, el acceso a dispositivos digitales por parte de los niños es una preocupación creciente entre los expertos en desarrollo infantil. Según Jorge Flores, la introducción de un móvil debe hacerse de manera progresiva, y siempre acompañada de una orientación adecuada tanto por parte de los padres como de las instituciones.

"Las pantallas son una herramienta poderosa, pero también un campo minado si no se gestionan adecuadamente", comenta Flores, haciendo énfasis en el impacto que el uso indiscriminado de las pantallas puede tener en el desarrollo de los niños.

Aunque no existe una edad única que sea adecuada para todos los niños, Jorge Flores ofrece algunas pautas para ayudar a los padres a tomar una decisión más informada. "Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el smartphone no es solo un dispositivo de comunicación, sino una puerta abierta a internet y, con ello, al acceso a contenidos que no siempre son apropiados para la edad de los menores", explica.

Uno de los puntos más destacados por Jorge Flores en la entrevista fue la importancia del ejemplo que los padres dan a sus hijos. "Los niños aprenden a través de la imitación. Si nosotros pasamos más tiempo mirando nuestras pantallas que prestando atención a ellos, no podemos esperar que ellos hagan un uso equilibrado de sus dispositivos", afirma.

De hecho, una de las recomendaciones clave de Flores es que los padres deberían ser los primeros en dar ejemplo y limitar el tiempo que pasan frente a las pantallas. "El uso consciente y equilibrado de las tecnologías debe ser un valor que transmitamos desde el hogar", señala, añadiendo que esto no solo incluye el uso del móvil, sino también el tiempo que los adultos pasan frente a la televisión o el ordenador.

Uno de los aspectos más difíciles de gestionar es el acceso de los niños a internet, especialmente con la cantidad de contenidos inapropiados que existen en la red. Por eso, Jorge Flores propone una estrategia gradual para el uso de los teléfonos móviles. A partir de los 12 años, algunos niños pueden empezar a utilizar un smartphone de forma más autónoma, pero siempre con ciertas restricciones, como el uso de controles parentales para gestionar el acceso a internet.

"Los controles parentales no deben ser la única medida, pero sí son una herramienta útil para acompañar a los niños en el uso de la tecnología", explica Flores. Estos sistemas pueden permitir a los padres establecer límites sobre el tiempo de pantalla, bloquear el acceso a contenidos inapropiados o incluso limitar el uso de las aplicaciones en determinadas horas del día.

Jorge también subraya la necesidad de una educación digital integral, que no solo se limite a la regulación del tiempo de pantalla, sino que también enseñe a los niños a ser consumidores críticos de contenido digital.

"Es esencial que los niños desarrollen un criterio propio para distinguir entre lo que es adecuado y lo que no lo es. No se trata solo de prohibir, sino de enseñarles a tomar decisiones informadas sobre lo que ven, lo que comparten y cómo interactúan en línea", señala.