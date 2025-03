La madre influencer que no tuvo "dolores ni vómitos" en el primer trimestre del embarazo: "Fue lo mejor"

La influencer y madre de tres, Inma Sáenz, ha compartido su experiencia en la maternidad de una manera abierta y realista, sin adornos ni filtros. En su conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa Poniendo las Calles, junto a la también influencer Begoña Artiles, Inma detalló cómo fue su primer trimestre de embarazo y cómo vivió esa etapa tan particular, especialmente cuando se trata del primer hijo. A continuación, te contamos los aspectos más destacados de su charla.

Inma comenzó compartiendo lo que para ella fue una de las mejores experiencias de su primer trimestre: la ausencia de vómitos y dolores que suelen ser comunes en las primeras fases del embarazo. Según la influencer, a pesar de que muchas madres le avisaban de que los olores y las náuseas serían inevitables, en su caso fue todo lo contrario. "Lo mejor de mi primer trimestre fue que no tuve vómitos, algo que todas las madres me decían que iba a suceder", afirmó, revelando una de las sorpresas más positivas de su embarazo. Para ella, esa fase fue "sin pena ni gloria", ya que no experimentó los malestares típicos de muchas mujeres embarazadas.

Sin embargo, a pesar de la falta de vómitos, Inma describió el primer trimestre como una montaña rusa de emociones. "La emoción de estar embarazada era tremenda, pero también sentía miedo y ansiedad por lo que vendría", confesó. Reconoció que no sabía muy bien qué esperar de la maternidad y, aunque había algo de incertidumbre, esa fase también estuvo llena de sentimientos de alegría y expectativas por conocer a su bebé.

Inma Sáenz

En cuanto a la maternidad en general, Inma explicó que no hay una fórmula mágica ni una preparación que realmente te haga estar lista para ser madre. "Sinceramente, el caos y la locura son los términos que mejor describen mi experiencia", señaló. Para ella, ser madre implica un constante ir y venir de emociones, aprendizaje y adaptación. Aunque su primer hijo fue una experiencia única, aseguró que la maternidad es un proceso continuo de improvisación y crecimiento, y que nunca deja de sorprenderte.

"La maternidad es un cúmulo de emociones"

Además, Inma dejó claro que ser madre no es siempre un camino fácil. "Nunca me sentí completamente preparada para ser madre, y creo que nadie lo está realmente", confesó. Sin embargo, a lo largo de los años y con la llegada de sus tres hijos, la maternidad se ha convertido en una experiencia que, aunque agotadora, le ha dado muchas alegrías y satisfacciones.

Cuando Carlos Moreno le preguntó si vivió el segundo y tercer embarazo de manera diferente al primero, Inma admitió que ya sabía un poco más a lo que se enfrentaba. "Con el segundo ya sabes qué esperar, y con el tercero, ya simplemente vas sobre la marcha", explicó entre risas. Aunque para ella el primer embarazo fue el más emocionante, también destacó que el mayor cambio en su vida ocurrió cuando pasó de tener dos hijos a tres. "De dos a tres fue mucho más impactante que de uno a dos", agregó, destacando cómo la vida cambia aún más cuando uno cree que ya tiene todo bajo control.

Durante la charla, Inma también destacó la importancia de la relación de pareja durante el embarazo y la crianza. Aunque reconoció que no siempre es fácil para los hombres entender completamente lo que viven las mujeres durante el embarazo, señaló que lo más importante es que el apoyo emocional y físico esté presente. "Cuando me quedé embarazada no sabía lo que iba a necesitar, así que no exigí nada a mi pareja, simplemente me apoyó en lo que podía y eso fue suficiente", señaló.

Inma Sáenz en los Forbes Best Content Creators 2024

A lo largo de su experiencia, Inma ha aprendido a lidiar con las tensiones y desafíos que la maternidad impone, pero también subrayó que la base de una buena relación de pareja es la complicidad y el sentido del humor. "Es importante poder reírte de ti misma y de las situaciones difíciles", añadió, resaltando que el humor puede ser una herramienta fundamental para sobrellevar los momentos más difíciles.

Claves para disfrutar del caos

Una de las claves que Inma y Begoña Artiles compartieron sobre la maternidad fue la importancia de no tomárselo todo demasiado en serio. Ambas coincidieron en que la maternidad está llena de momentos difíciles, pero también de situaciones cómicas que pueden aliviar la tensión. "Si no puedes reírte de ti misma, lo pasarás mucho peor", afirmó Begoña, mientras Inma se mostró completamente de acuerdo, destacando que, si bien la maternidad es una responsabilidad grande, también está llena de momentos de diversión y aprendizaje.

El primer trimestre de embarazo para Inma Sáenz fue, en resumen, un cúmulo de emociones, con muchos nervios, pero también con la suerte de no haber experimentado los malestares comunes del embarazo. La influencer demostró, una vez más, que la maternidad es un viaje impredecible, pero lleno de momentos únicos que, aunque caóticos, siempre estarán llenos de amor y aprendizaje. Como ella misma dijo, "aunque nunca estemos completamente preparados para ser madres, lo importante es disfrutar del viaje y saber que no estamos solas".