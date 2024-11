José Ángel Palacios trabaja con personas mayores que viven solas y hace un aviso a los jóvenes: "Nuestro futuro"

José Ángel Palacios, coordinador de comunicación de la ONG Grandes Amigos, lleva años trabajando en el acompañamiento de personas mayores que viven solas. En Poniendo las Calles, con Carlos Moreno 'El Pulpo', habló con sinceridad sobre la realidad de la soledad en la tercera edad, una situación que afecta no solo a los mayores, sino también a los jóvenes. Además, hizo un importante llamado de atención a las generaciones más jóvenes, señalando que ellos mismos son los que probablemente enfrentarán una soledad aún más profunda en el futuro.

Según Palacios, aunque la soledad es un fenómeno que puede afectar a cualquier edad, son los mayores quienes la sufren de forma más drástica. A medida que envejecemos, las posibilidades de socializar y mantener una vida activa disminuyen, lo que agudiza los efectos negativos en la salud física y emocional. A los 80 o 90 años, las limitaciones para salir de casa y hacer nuevas conexiones son mucho mayores que a los 30 o 40 años, lo que incrementa la sensación de aislamiento.

Aunque la situación es grave, Palacios subraya que la culpa no debe recaer exclusivamente sobre las familias. La estructura social actual, marcada por un modelo de vida individualista y una fuerte movilidad geográfica, contribuye a que muchos mayores se enfrenten a la soledad de manera casi irreversible. Las ciudades, cada vez más grandes y con menos relaciones vecinales, dificultan que las familias puedan cuidar y acompañar a sus mayores de forma adecuada. La conciliación entre la vida laboral y la vida familiar se convierte en un reto imposible de superar para muchas personas, que se ven obligadas a priorizar otros aspectos de su vida.

Alamy Stock Photo Hombre caminando por la Plaza Virgen de Los Reyes Sevilla Andalucía

Palacios hace un llamado claro a la reflexión: nuestro futuro será, probablemente, el mismo que el de los mayores de hoy. Si los jóvenes no empiezan a pensar en las implicaciones de envejecer en una sociedad tan deshumanizada, corren el riesgo de enfrentar un futuro solitario. Las estadísticas y estudios que maneja Grandes Amigos son rotundos: la tasa de natalidad en España sigue cayendo, y la población envejece rápidamente. Esto significa que, en pocas décadas, habrá más personas mayores y menos gente joven para cuidarlas.

personas mayores que viven solas

El modelo de familia tradicional está cambiando. A menudo, los hijos y nietos se encuentran lejos, tanto por razones laborales como por la falta de conexión emocional entre generaciones. "Tu único familiar cercano podría ser un sobrino-nieto que vive a cientos de kilómetros", comenta Palacios, haciendo hincapié en que los jóvenes deben ser conscientes de que la soledad no es un fenómeno aislado, sino que será la realidad de muchos cuando lleguen a la tercera edad.

En este contexto, Palacios propone una solución que puede parecer sencilla pero que tiene un impacto profundo: recuperar las relaciones vecinales. En lugar de depender únicamente de la familia o de una asistencia profesional que muchas veces es insostenible, el acompañamiento de los vecinos puede ser una forma mucho más accesible y efectiva de mitigar la soledad. A través de pequeñas acciones cotidianas, como compartir un café, dar un paseo o simplemente estar allí para alguien, se puede generar un apoyo afectivo crucial para las personas mayores.

José Ángel señala que, si bien los familiares generalmente hacen todo lo posible por estar al lado de los mayores, las condiciones sociales actuales dificultan esta labor. Sin embargo, las relaciones cercanas, basadas en la confianza y el vecindario, son las que pueden ofrecer un alivio real. "La gente joven debe ser consciente de que la soledad en la vejez es una realidad cada vez más común, y la mejor forma de combatirla es construyendo una sociedad más conectada a nivel local", afirma.

Alamy Stock Photo Un hombre mayor sentado solo en un banco de un parque de Barcelona

Para Palacios, uno de los mensajes más importantes es que todos vamos a ser mayores algún día. Si bien el envejecimiento no debería ser temido, la sociedad actual, con su obsesión por la juventud y la apariencia, a menudo hace sentir a los mayores como si estuvieran "fuera de lugar". "El envejecimiento no debe verse como algo negativo. Llegar a ser viejo significa que hemos vivido, que hemos acumulado experiencias y sabiduría", señala.

"Nuestro futuro"

"El tiempo de calidad es lo que más nos falta. Vivimos tan acelerados que olvidamos que lo más valioso de la vida no está en las redes sociales ni en la última moda, sino en las relaciones genuinas y cercanas", concluye Palacios.

José Ángel Palacios concluye la entrevista con una reflexión poderosa: el futuro de los mayores depende de la acción colectiva de todos. No solo de las instituciones o de las organizaciones como Grandes Amigos, sino de cada uno de nosotros. "La vejez no tiene por qué ser un periodo de aislamiento. Si conseguimos construir una sociedad más cercana, solidaria y atenta, la soledad de los mayores podrá ser una excepción, no la norma".