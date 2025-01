El gesto que recomienda un psicólogo para no dejar de ir al gimnasio este 2025 y cumplir con tu propósito

A principios de cada año, miles de personas se proponen como objetivo mejorar su salud y bienestar físico, y en muchos casos, esto incluye la tradicional inscripción en el gimnasio. Sin embargo, la motivación inicial a menudo se diluye a medida que avanzan las semanas, lo que lleva a abandonar esos buenos propósitos. Si te encuentras en este grupo y te preguntas cómo mantener el compromiso con el ejercicio, un consejo clave de un reconocido psicólogo español podría ser la clave para no rendirse este 2025.

El doctor Darío Fernández, psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, es claro en su recomendación: modificar el entorno de forma estratégica. En Poniendo las Calles, explicó cómo pequeños cambios en el entorno pueden hacer una gran diferencia en la adherencia a los hábitos saludables, como el ejercicio físico.

El concepto detrás de este consejo está relacionado con la psicología ambiental, que sostiene que el entorno influye directamente en nuestras acciones y decisiones. En palabras de Fernández, "modificar el entorno nos empuja a realizar ciertas acciones sin que tengamos que tomar decisiones conscientes cada vez".

Alamy Stock Photo Hombre usando un teléfono inteligente mientras hace ejercicio en casa

Esto significa que, si estás intentando ir al gimnasio con regularidad, es fundamental facilitarte el camino desde el primer momento. ¿Cómo? De forma sencilla: deja tu equipo deportivo preparado y a la vista. Según el experto, colocar las zapatillas de deporte, las ropas de gimnasio o incluso una botella de agua en un lugar visible de tu casa, puede ser el gesto que te empuje a salir a entrenar. Este sencillo acto de tener todo listo y accesible actúa como un recordatorio visual que te invita a actuar, de manera similar a como lo harías al poner el despertador al alcance de la mano para no olvidarlo.

La importancia de evitar la culpa

Otro consejo clave que el doctor Fernández aporta a la hora de formular un propósito de Año Nuevo tiene que ver con las palabras que utilizamos. Al contrario de lo que muchos piensan, la palabra "debería" no es efectiva a largo plazo. Según el psicólogo, "la palabra 'debería' suele estar asociada con la culpa y la vergüenza. Nos coloca en una posición de evasión, ya que nos invita a ver la meta como una obligación y no como algo deseado".

En lugar de pensar en términos de "debo ir al gimnasio", el experto sugiere plantear el objetivo como algo positivo, algo que realmente deseas hacer, sin que suene como una carga. Usar palabras como "me gustaría" o "quiero" puede ser mucho más motivador y, sobre todo, más realista para no generar frustración. Además, al enfocarnos en la gratificación que sentimos tras hacer ejercicio, se convierte en algo que elegimos hacer por bienestar personal y no por una imposición.

El doctor Fernández también subraya la importancia de la planificación. En sus palabras, "planificar bien es esencial para lograr los objetivos. Si cambiamos pequeños detalles en nuestra rutina, como dejar la mochila del gimnasio en la puerta o hacer un horario fijo, la probabilidad de cumplir con el propósito aumenta".

Alamy Stock Photo Preparándose para salir. Un deportista irreconocible atándose los cordones de los zapatos en un gimnasio.

Si ya te has apuntado al gimnasio pero la motivación comienza a flaquear, recuerda que la organización y la previsibilidad son grandes aliados. Establecer una rutina diaria o semanal, y visualizar el equipo deportivo en lugares estratégicos, te hará más probable que vayas, incluso en los días en los que la pereza intente vencerte.

El resultado final

El doctor Fernández es optimista respecto a los resultados: "Si seguimos estas pautas y modificamos nuestro entorno para que sea más fácil cumplir con los hábitos saludables, es probable que este año consigamos cumplir nuestros objetivos".

Para no abandonar tu propósito de ir al gimnasio en 2025, se trata de hacer que el ejercicio sea algo accesible y visualmente motivador, evitando la culpa y cultivando el deseo real de mejorar tu salud.