Ezio Oliva desvela a Carlos Moreno 'El Pulpo' el mensaje de Carlos Baute con el que nació su canción: "¿Tú crees?"

En su paso por el programa de radio Poniendo las Calles, Ezio Oliva, el cantante peruano que está conquistando a los oyentes españoles, compartió un relato que va más allá de su música, una historia llena de anécdotas y momentos que han marcado su carrera. Desde la emoción de lanzar su sencillo "Sevilla" junto al icónico Carlos Baute, hasta su deslumbrante debut en Madrid, Ezio revela un camino lleno de retos, sorpresas y un profundo amor por su familia.

Una de las anécdotas más conmovedoras que el artista compartió con Carlos Moreno 'El Pulpo' fue el origen de la colaboración con Carlos Baute. Según contó Ezio, su primer encuentro con Baute fue casual: "Nos conocimos hace como un año y un poquito más, un año y medio ponle, por medio de un amigo. Yo estaba en Perú, Carlos estaba en España… nos compartimos el teléfono para ver si hacíamos algo, pero la verdad, como muchos de los chats que estoy seguro todos tenemos en WhatsApp, no pasó nada".

Sin embargo, el destino les dio otra oportunidad. Después de compartir algunos conciertos y pasar tiempo juntos, Ezio decidió dar el paso y le ofreció una canción a Baute sin grandes expectativas: "Le dije, 'Carlos, ¿tú crees que te podría tener la oportunidad de pasarte una canción sin ningún tipo de compromiso?'. Yo la mandé, y para ser honesto, pensé que me iba a decir que no". Pero, para su sorpresa, Baute respondió rápidamente: "Me encantó, hagámoslo".

Alamy Stock Photo El cantante peruano Ezio Oliva presenta en el Festival Entel.

La química entre los dos artistas resultó en una canción que está tocando corazones en toda España. "Sevilla" no solo es una melodía pegajosa, sino que tiene una historia emocional detrás. El título de la canción no es una referencia aleatoria, sino una conexión personal de Ezio con un amigo cercano que encontró el amor en una sevillana. "Sevilla se llama la canción porque me inspiré en la historia de mi mejor amigo que se casó con una sevillana. Se vieron en la calle, se volvieron a encontrar en la noche y desde ahí nunca más se separaron", explicó Ezio, recordando la magia del destino.

Ezio Oliva

A pesar de que el video musical de la canción no se grabó en Sevilla, como era de esperarse, debido a problemas meteorológicos en Andalucía, el mismo Ezio se mostró filosófico sobre los contratiempos: "Cuando la vida te da limones, hay que hacer limonada. Finalmente, todo salió bien, y la canción ha sido un éxito".

Más allá de la historia de "Sevilla", Ezio también compartió el impacto emocional que ha tenido mudarse a España después de 20 años de carrera en Perú. "Vine hace un año y medio con un hueco gigante, con una crisis enorme. La pandemia me golpeó muchísimo a nivel creativo, y cuando estaba a punto de colgar el micrófono, España fue la luz que necesitaba para volver a creer en mí", confesó con una sincera emoción.

Este cambio de rumbo en su vida le permitió redescubrir su pasión por la música y conectar con un nuevo público. A través de su música, ha comenzado a ganarse un lugar en los corazones españoles, como lo evidenció su actuación en la Plaza Mayor de Madrid el 12 de octubre de 2023, donde más de 15,000 personas lo recibieron con los brazos abiertos.

Ezio Oliva en COPE

En cuanto a su familia, Ezio no duda en afirmar que son el motor de su vida. "Mis hijas son el gran motor de mi vida. Ellas me hacen entender cuál es el verdadero fin y la verdadera prioridad", dijo, destacando el apoyo incondicional de su esposa, quien también es presentadora de televisión en Perú. Sin embargo, la figura más significativa para él ha sido su madre, quien lo respaldó en su decisión de seguir su sueño de ser cantante cuando las circunstancias no eran las mejores: "Cuando nadie creía en mí, mi mamá confió en mí. Me dijo, 'dale, si tienes que equivocarte, equivócate, pero sigue adelante'".

su canción

A pesar de su éxito actual, Ezio no olvida las dificultades que ha tenido que superar. La muerte de su padre cuando él estaba a punto de tomar decisiones trascendentales en su carrera fue un golpe duro, pero también una lección de resiliencia. "Tengo tatuado algo que creo es uno de los poderes más grandes que tenemos los seres humanos: la resiliencia", afirmó, recordando a su padre y cómo su fortaleza lo impulsó a seguir adelante.

Hoy, con su música alcanzando nuevos horizontes, Ezio Oliva continúa su viaje en España con la misma pasión y determinación que lo ha acompañado durante toda su carrera. En la conversación con 'El Pulpo', se mostró optimista y agradecido por las oportunidades que le están surgiendo: "España me ha recibido con los brazos abiertos, y poco a poco siento que estoy llegando a los corazones de los españoles". Su próximo gran reto: su primer concierto en el WiZink Center de Madrid el 28 de febrero de 2024, un hito más en una carrera que, con seguridad, está destinada a seguir creciendo.