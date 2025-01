Una experta en rebajas acaba con el mito de las gangas en las grandes marcas de ropa: "De otras temporadas"

Con el inicio de las rebajas de invierno, muchos se lanzan a las tiendas buscando gangas, esperando encontrar grandes descuentos en artículos de temporada. Sin embargo, una voz experta en el mundo de la moda y el consumo ha puesto en tela de juicio ese mito de las rebajas como la oportunidad perfecta para encontrar precios irreplicables en prendas de las grandes marcas. Isabel García, personal shopper, ha revelado en una reciente entrevista con Carlos Moreno ‘El Pulpo’ en el programa Poniendo las Calles, los secretos de este fenómeno de consumo, desmontando la idea de las rebajas como un paraíso de ofertas.

En la conversación, Isabel dejó claro que, antes de lanzarse a comprar por impulso, es importante tener en cuenta si realmente necesitamos esas prendas. "Cuando imaginemos que lo tenemos todo, ¿qué compro en rebajas si ya lo tengo todo?", se preguntaba la personal shopper. Y es que, en muchas ocasiones, las rebajas no son más que una excusa para adquirir ropa innecesaria.

Si ya tenemos un armario completo, Isabel recomienda optar por prendas que puedan acompañarnos durante varias temporadas. "Lo ideal sería encontrar algo que me sirva no solo en invierno, sino también para el entretiempo, para la primavera o el otoño", explicó. De este modo, la compra en rebajas se convierte en una inversión a largo plazo, sin caer en la tentación de adquirir ropa que, aunque esté rebajada, no aportará valor a nuestro vestuario.

Alamy Stock Photo Tienda de ropa

Otro de los temas recurrentes a la hora de comprar en rebajas es el de las prendas que no nos quedan del todo bien, pero que, por el precio, decidimos llevarnos igualmente con la esperanza de que algún arreglo pueda hacer magia. Isabel tiene claro qué hacer en este caso: "Si no te queda bien, no te lo compres". La experta destaca que el tiempo es esencial cuando se trata de elegir ropa y que, aunque muchas veces compramos con prisa, una prenda que no encaje bien en el cuerpo no será una buena compra, incluso si tiene un descuento.

Las 'gangas' son cada vez menos frecuentes

A lo largo de la conversación, Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y Isabel García discutieron la idea de las gangas. Según la personal shopper, estas ofertas son cada vez más difíciles de encontrar en las grandes marcas, especialmente en prendas de moda que son de temporada. "Cada vez más, las tiendas sacan productos de otras temporadas a precios rebajados", comentaba Isabel. Esto significa que, si buscamos una prenda de última tendencia o un modelo de la temporada actual, las rebajas no siempre serán la mejor opción.

Isabel es tajante al afirmar que las gangas verdaderas son muy raras, y la mayoría de las rebajas están formadas por ropa de temporadas pasadas. Por ejemplo, un jersey básico puede ser una compra sensata, ya que no pasa de moda y seguirá siendo útil durante varios años. Pero cuando se trata de productos más exclusivos o prendas de lujo, Isabel reconoce que algunas ofertas pueden ser interesantes, como ciertos bolsos o cinturones de marcas de alta gama, pero que no son accesibles para todos los bolsillos.

La clave, según Isabel, es saber exactamente lo que necesitamos y cómo esas prendas pueden encajar en nuestro armario a largo plazo. Las rebajas no son la ocasión para comprar de forma impulsiva, sino una oportunidad para aprovechar descuentos en piezas atemporales que seguirán siendo útiles durante varias temporadas.

La personal shopper aconseja buscar artículos que puedan ser versátiles, que puedan adaptarse al cambio de estaciones y que, sobre todo, complementen lo que ya tenemos. Además, recuerda la importancia de invertir tiempo en la compra. "Todo en la vida necesita dedicación, y la ropa también", asegura. Así que, en lugar de lanzarse a las rebajas sin pensar, lo más sensato es ser conscientes de lo que realmente necesitamos, lo que se nos ajusta bien y lo que, por supuesto, nos va a durar.

Las rebajas no son un negocio para todos

El mensaje que Isabel García transmite es claro: no todas las rebajas son sinónimo de un gran ahorro. Si bien es posible encontrar artículos de lujo a precios más bajos, lo cierto es que las grandes marcas aprovechan las rebajas para deshacerse de prendas de temporadas pasadas.

Así que, si lo que buscas es la última tendencia, probablemente no la encuentres a precios de ganga. Las rebajas son una excelente oportunidad para adquirir prendas más sencillas, de buena calidad y duraderas, pero no deberíamos caer en la tentación de comprar por comprar.