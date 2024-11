Carlos Herrera revela la particular prenda de ropa que siempre se pone antes de irse a dormir: "Está muy desgastada ya"

Carlos Herrera, en multitud de ocasiones, comparte alguna que otra curiosidad con sus oyentes. En esta ocasión, el comunicador aprovechaba el 'gancho' de nuestros 'fósforos' para invitarles a su sección para contar algo muy particular.

Y es que Herrera ha querido revelar cuál es la camiseta que utiliza a modo de pijama. En concreto, el comunicador asegura tiene una "camiseta de los conspiradores, una sección que hacíamos en Radio Popular Madrid. Está la cara de Mari Jose, la de Rafa, la mía... está muy desgastada ya. Pero es inolvidable".

Carlos Herrera

Aprovecha ese ratito de charla sobre pijamas para reflexionar sobre el frío que se pasaba antes en las viviendas. "Es verdad que, hombre, ahora las casas que están aclimatadas. Es más fácil dormir. Es que antes, las casas estaban frías y en las camas se ponía una bolsa caliente de agua", asegura.

Por último, Carlos Herrera también ha explicado que ha usado monos pijameros, o con capucha "y no hace tanto".

La infusión que te ayuda a dormir mejor y que pocas personas conocen: prepárala, paso a paso, en diez minutos

El pijama, normalmente, nos lo ponemos para irnos a dormir. Herrera se pone esa particular camiseta para descansar y aprovechamos esa anécdota para proponerte una infusión que te ayudará a dormir mejor.

María Amaro es especialista en Nutrición y en 'Herrera en COPE' indicaba cuál es la mejor infusión para relajarnos y tratar de descansar.

Se trata de una infusión no muy conocida y hablamos del té de banana, que aunque no lo creas, puedes prepararlo tú mismo en casa y en solo diez minutos. Amaro ha apuntado que de té, en realidad, no tiene nada "porque no tiene teína". Para poder hacerlo tan solo necesitaremos una cáscara de plátano. "Se pone a hervir durante diez minutos, lo dejas reposar y luego añades canela", explicaba.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Una infusión que no solo sirve para relajarnos "de manera maravillosa", sino que además tiene altas dosis de potasio y magnesio, que añade triptófano. "Este es el aminoácido que genera la serotonina y melatonina, las hormonas que hacen que durmamos", apuntaba.

Se trata de una infusión que "la gente no lo toma porque uno hay propaganda, la gente no lo conoce, pero es una de las mejores infusiones que podemos tomar para dormir, además de las más sanas".