Una experta en gestión de tiempo señala la actividad que eliminar de tu día y ser más productivo: "Excusas"

En Poniendo las Calles ponemos sobre la mesa un tema muy de septiembre, porque estas semanas son de organización, de planificación y la verdad es que no nos salen las cuentas, no tenemos horas suficientes en el día. Patricia Benayas es coach de gestión de tiempo y productividad y te dice qué actividad debes eliminar para ser más productivo.

La experta comenzó a trabajar en esto cuando se dio cuenta de que "tenía tanta gente a mi alrededor diciendo no me da la vida, amigas que nunca puedes ver porque nadie tiene tiempo, gente que trabaja fatal, que sale a las nueve o a las 22:00 de la noche porque no le da tiempo a terminar": "Pero si es que con organización todo se puede conseguir".

Tras ocho años ayudando a gente a organizarse mejor, deja claro en Poniendo las Calles cuál es el primer paso: "Si no sabemos lo que queremos hacer, nunca vamos a tener tiempo". La primera pregunta que hace Patricia Benayas a sus clientes es "¿para qué quieres tiempo?". Ella no promete "regalar 24 horas", "entonces hay que saber en qué gastarlo".

"Las prioridades van cambiando a lo largo de la vida, pero sí que las tenemos que tener claras", señala la experta, "si mi prioridad es hacer ejercicio, yo tendré que reservar y proteger mi tiempo para poder hacer ejercicio": "Si yo no lo reservo, nunca voy a encontrar el tiempo para hacerlo".

El tiempo

La clave está en "priorizar lo que para nosotros es importante, no para los demás": "Los procesos que yo hago son mucho de coaching, es mirarnos mucho para dentro y saber qué queremos entonces, porque cuando tenemos el para qué y que es algo que nosotros queremos, nos sale más fácil".

Muchos quitan tiempo en descansar con el objetivo de hacer más cosas, pero ese no es el camino, según Patricia Benayas: "La gente me dice 'me voy a levantar las 05:00 para poder hacer deporte', digo 'genial, levantándote a las 05:00, ¿a qué hora te vas a acostar? Pues si te vas a acostar a las 00:00 horas no sirve porque vas a ir arrastrándote y al final lo vas a dejar".

En Poniendo las Calles tenemos un horario que va al contrario que el mundo y eso, reconoce la experta, "pues cuesta más", pero no sirve como excusa: "A lo mejor puedes hacer un descanso más partido, no vas a dormir ocho horas por la noche, pero sí puedes dormir cinco y luego dormir una siesta".

"Descansar es fundamental, tanto físicamente como psíquicamente", recalca Patricia Benayas, "yo siempre digo que hay que hacer deporte, que el deporte nos ayuda a descargar psíquicamente". Además, la experta revela en Poniendo las Calles su regla de "las seis pés". Una de ellas tiene que ver con la organización de ese tiempo.

La actividad que eliminar

La P de proteger, tiene que ver con los agentes externos que atacan nuestra organización. La experta no solo apunta a ellos, sino también a "nuestras excusas": "Nosotros somos los jefes, los dueños de las excusas. Tú tienes tu horario para hacer ejercicio y de repente te llama un amigo para tomarte una caña. Entonces tú tienes que saber decidir".

"Hay que aprender a decir que no, es una de las normas fundamentales de la gestión del tiempo", defiende Patricia Benayas, "pero tanto no a nosotros como no a los agentes externos y ponerte firme": "Eso es proteger, decidir tú que esto es más importante para ti que cualquier otra cosa. Por eso hay que pensar si de verdad es importante, si es prioritario para ti".