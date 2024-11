La DGT avisa a conductores españoles con este color de coche por el riesgo de sufrir un accidente de tráfico

Cuando hablamos de seguridad vial, la mayoría de los conductores se enfocan en aspectos como el estado del vehículo, las condiciones meteorológicas o el comportamiento al volante. Sin embargo, hay un factor que muchos pasan por alto: el color del coche. Recientemente, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una advertencia a los conductores españoles sobre cómo la elección del color del automóvil puede influir en el riesgo de sufrir un accidente, especialmente en determinadas franjas horarias.

Según un estudio realizado por Carvertical en 15 países, que ha analizado el impacto de los colores de los coches en los accidentes de tráfico, algunos colores parecen estar más asociados a un mayor riesgo de colisión. En particular, los coches de colores oscuros como el marrón y el negro son los más propensos a sufrir accidentes, especialmente en condiciones de baja visibilidad, como de madrugada o cuando la iluminación es reducida.

Carlos Moreno 'El Pulpo' y Alfonso García 'Motorman' discutieron en el programa Poniendo las Calles los resultados de este estudio, destacando que los coches de color marrón son los más peligrosos, con casi un 70% más de probabilidades de verse involucrados en accidentes. Los coches de color amarillo también registran una tasa de accidentes relativamente alta, seguidos por los coches negros.

Alamy Stock Photo Accidente de tráfico entre dos vehículos en un parque comercial en España

La razón de este mayor riesgo radica en la visibilidad. Los colores oscuros tienden a mezclarse con el entorno, especialmente en condiciones de poca luz, como por la noche o durante las primeras horas de la mañana, entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada, que es una de las franjas horarias con más accidentes de tráfico, según datos de la DGT. En esos momentos, los coches de colores oscuros son mucho más difíciles de ver para otros conductores, lo que aumenta las probabilidades de un choque o de que no se perciba el vehículo a tiempo para evitar una colisión.

La DGT avisa a conductores españoles

Alfonso García, también conocido como 'Motorman', destacó que la visibilidad es un factor clave en la prevención de accidentes, y los coches con colores más claros, como el blanco o el plateado, son significativamente más fáciles de detectar, incluso en condiciones de baja iluminación.

"Los coches más claros, como el blanco, los grises y los plateados, son los más seguros", señaló García, haciendo hincapié en que la elección del color no es un tema menor, sino que puede ser un factor determinante en la seguridad vial.

Según el informe de Carvertical, los colores más seguros para los conductores son aquellos que reflejan más luz, como el blanco, el gris y el plateado. Estos colores no solo son más fáciles de ver en condiciones de poca luz, sino que también aumentan las probabilidades de que otros conductores los detecten con tiempo suficiente para evitar un accidente. El color rojo también figura entre los más seguros, ya que, aunque no refleja tanta luz como los colores más claros, tiene una visibilidad destacada en la mayoría de las condiciones de tráfico.

Alamy Stock Photo Dos coches chocan entre sí en una carretera rural en Mallorca, España

Esto no quiere decir que los colores oscuros sean inherentemente peligrosos, pero sí refleja una tendencia estadística que muestra que los vehículos de colores como el marrón o el negro tienen más probabilidades de verse involucrados en accidentes. No obstante, la DGT y los expertos en seguridad vial recalcan que la elección del color del coche no sustituye otras medidas de seguridad, como el estado del vehículo o el comportamiento del conductor.

el riesgo de sufrir un accidente de tráfico

Aunque la elección del color puede influir en la seguridad, el factor más determinante sigue siendo el estado del vehículo y la atención del conductor. Tener el coche en perfectas condiciones de uso, con los sistemas de luces y frenos funcionando correctamente, y ser un conductor responsable, son aspectos mucho más importantes que el color del automóvil.

Como resaltó Alfonso García, "lo más importante es que el vehículo esté en perfecto estado y que el conductor esté en condiciones óptimas para conducir". Esto incluye no solo estar descansado y alerta, sino también mantener una conducción defensiva y evitar distracciones, especialmente en condiciones de visibilidad reducida.