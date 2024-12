Cuidado al usar las luces antiniebla este invierno: la DGT puede ponerte esta multa si están así en tu coche

Con la llegada del invierno, la niebla se convierte en uno de los principales peligros en las carreteras españolas. Este fenómeno, tan habitual en esta época del año, puede reducir considerablemente la visibilidad, haciendo que la conducción sea más peligrosa. Por ello, el uso correcto de las luces antiniebla delanteras y traseras es esencial para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Sin embargo, es importante recordar que su mal uso también puede ser sancionado por la DGT. En el programa Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' y Alfonso García 'Motorman' analizaron esta cuestión, advirtiendo sobre las posibles multas que los conductores podrían recibir si no utilizan correctamente estas luces.

Como explicaba Alfonso García 'Motorman', la niebla es un factor meteorológico que hace que la visibilidad en la carretera se vea reducida, lo cual incrementa el riesgo de accidentes. Es en estos momentos cuando las luces antiniebla juegan un papel crucial, ya que están diseñadas para mejorar nuestra visibilidad y, a su vez, ayudar a que los demás conductores nos vean con mayor facilidad.

Las luces antiniebla delanteras y traseras no son solo un accesorio, sino una herramienta vital para la seguridad vial. Sin embargo, como también señaló ‘El Pulpo’, hay que tener cuidado con su uso. Si se utilizan de manera incorrecta, no solo pueden empeorar la visibilidad, sino que también pueden acarrear multas importantes. De hecho, la DGT ha establecido sanciones específicas para aquellos que usen las luces antiniebla de forma inapropiada.

Alamy Stock Photo Un coche circula lentamente entre la niebla en una tarde de diciembre.

Las luces antiniebla delanteras deben utilizarse únicamente cuando las condiciones de visibilidad son malas debido a niebla densa, lluvias torrenciales o nevadas intensas. Este tipo de luz ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de niebla moderada o densa, ya que su haz de luz se proyecta hacia el suelo y evita que se refleje en la niebla, lo que podría deslumbrar a los conductores.

Cuidado al usar las luces antiniebla

Las luces antiniebla traseras, por su parte, son aún más delicadas en cuanto a su uso. Se deben encender únicamente cuando la visibilidad es extremadamente reducida, es decir, cuando la distancia de visibilidad es inferior a los 20 metros debido a niebla densa, bancos de niebla o incluso en zonas con mucho polvo o humo. Su función principal es hacer que otros vehículos te vean desde atrás, pero su potente luz roja también puede ser un peligro si se usa en condiciones no adecuadas.

Si bien las luces traseras antiniebla son necesarias en ciertas condiciones, es fundamental apagarlas cuando la visibilidad mejora. De lo contrario, su luz intensa puede deslumbrar a los conductores que vienen detrás, aumentando el riesgo de accidentes. Es por ello que muchos conductores se olvidan de apagarlas después de que la niebla haya desaparecido o cuando las condiciones de visibilidad ya son suficientes.

El uso indebido de las luces antiniebla puede acarrear una multa de hasta 200 euros. Esto incluye situaciones en las que los conductores utilizan las luces antiniebla traseras sin necesidad, como cuando no hay niebla densa, o cuando las mantienen encendidas después de que las condiciones hayan mejorado. Es importante recordar que la DGT no solo sanciona el uso de estas luces en momentos innecesarios, sino también si causan deslumbramiento o confusión a otros conductores, lo que puede poner en peligro la seguridad vial.

Alamy Stock Photo Un solo vehículo en la carretera frente a la señalización del cruce en medio de una densa niebla

Como apuntaba 'Motorman', muchos conductores tienden a dejar las luces antiniebla encendidas incluso cuando las condiciones ya no lo requieren, lo que puede crear una falsa sensación de seguridad y, en algunos casos, generar más peligros que beneficios. El problema es que, al no apagar las luces cuando ya no son necesarias, no solo se pone en riesgo la seguridad, sino que también se incurre en una infracción que puede ser sancionada.

la DGT puede ponerte esta multa

Usa las luces delanteras solo en condiciones de visibilidad reducida. Si la niebla es moderada o densa, o si estás circulando bajo lluvias torrenciales o nevadas intensas, enciende las luces delanteras antiniebla. De lo contrario, no es necesario. Las luces traseras solo deben usarse en niebla densa. Si no hay visibilidad, enciéndelas para que otros vehículos te vean desde atrás. Pero apágalas tan pronto como la niebla se disipe o la visibilidad sea suficiente.

Apaga las luces traseras una vez que ya no sea necesario. Recuerda que las luces traseras antiniebla pueden deslumbrar a los demás conductores, especialmente por la noche, y aumentar el riesgo de accidentes. No uses las luces antiniebla en condiciones normales. Asegúrate de que realmente son necesarias para la seguridad. Usarlas innecesariamente puede resultar en una multa.