Un conquense nace con una enfermedad que tiene uno de cada 3.000 niños y ahora sus obras valen miles de euros

Lorenzo Mariana, un joven artista de Cuenca, ha demostrado que las barreras físicas no son un obstáculo para alcanzar grandes sueños. A los 25 años, este pintor, que nació con una discapacidad motora del 80% debido a la rara artrogriposis múltiple congénita (una enfermedad que afecta a solo uno de cada 3.000 niños), ha logrado superar los límites impuestos por su condición para convertirse en uno de los artistas más prometedores de su generación.

Desde muy pequeño, Lorenzo mostró una sensibilidad y habilidad innatas para el arte. A pesar de las dificultades que su enfermedad le impone, que le causa contracturas articulares y limitaciones en el movimiento, el joven conquense ha encontrado en la pintura una forma de expresión que le permite conectar con el mundo y, sobre todo, consigo mismo.

Con tan solo cuatro años, su talento y determinación le permitieron ingresar como becario en la Asociación de Pintores con Boca y Pie, un colectivo internacional que agrupa a artistas que, como él, pintan utilizando la boca o los pies. A partir de ahí, su carrera artística comenzó a tomar forma, a pesar de que en sus primeros años se dedicó a estudiar Derecho, carrera que dejó a un lado cuando se dio cuenta de que la pintura era su verdadera pasión.

Lorenzo siempre ha sido claro en su enfoque sobre la vida: “Las barreras, tanto físicas como mentales, están para derribarlas”. A lo largo de los años, su enfermedad no solo ha sido un reto a nivel físico, sino también mental. Sin embargo, lo que podría haber sido una limitación, se transformó en su impulso para seguir adelante. Para él, tener una discapacidad no es una excusa para rendirse, sino una oportunidad para demostrar que no hay nada que no se pueda lograr con esfuerzo y perseverancia.

Uno de cada 3.000 niños

“Trabajo y trabajo, y eso es lo que me ha ayudado a crecer artísticamente”, explica con una sonrisa en su rostro. De hecho, en sus primeras obras solía pintar paisajes, pero fue durante la pandemia, un momento de introspección y cambio para muchos, cuando Lorenzo descubrió su verdadera vocación: los retratos. Con mucho entrenamiento y dedicación, su habilidad para capturar la esencia de las personas ha dejado a todos boquiabiertos. A día de hoy, sus retratos realistas se han convertido en piezas codiciadas por coleccionistas y críticos de arte, algunos de los cuales lo comparan con un nuevo Velázquez.

El desafío físico que supone pintar con la boca no ha frenado a Lorenzo en su camino artístico. Si bien usar la boca en lugar de las manos le implica un esfuerzo adicional, él mismo asegura que para él es lo más normal. “Me puede costar un poco más porque lo que tú puedes hacer con las dos manos, yo lo tengo que hacer con la boca. Pero nada más”, comenta con humildad. Su estilo único y su técnica meticulosa han dado frutos: actualmente, algunas de sus obras están alcanzando los 1.000 euros en el mercado, un precio significativo para un joven de su edad.

Además de su éxito en la pintura, Lorenzo ha logrado exponer su obra en su ciudad natal, Cuenca, y aspira a llevar sus cuadros a otros rincones de España e incluso del mundo. “Ojalá en el Prado, Louvre, MOMA... cualquier espacio donde se permita enseñar mi trabajo”, dice con ilusión.

Lorenzo Mariana es, sin duda, un ejemplo de superación en todos los aspectos de la vida. Su enfermedad, lejos de ser un impedimento, ha sido una fuente de motivación para romper barreras, tanto físicas como mentales. El joven artista ha logrado lo que muchos consideran impensable, y lo ha hecho no solo con esfuerzo, sino también con una actitud positiva ante los obstáculos que se le han presentado.

Sus obras valen miles de euros

Hoy, sus obras no solo son una ventana a su mundo interior, sino también un reflejo de la lucha constante por la autodeterminación. “Tener una discapacidad no es bueno nunca. Pero tienes que ver el lado positivo de las cosas, porque no te queda otra”, reflexiona. Su éxito no se mide solo en la cantidad de sus exposiciones o en el precio de sus cuadros, sino en la inspiración que transmite a todos aquellos que, como él, luchan contra las adversidades de la vida.

Lorenzo Mariana nos enseña que no existen límites cuando se tiene pasión, dedicación y el coraje de seguir los sueños, sin importar las circunstancias. Sin duda, su historia es una lección de vida que trasciende el arte y la discapacidad, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia, creatividad y superación.