La ciudad española para pasar la ITV y pagar menos dinero: diferencias de hasta un 210%

En España, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es una obligación legal para garantizar que nuestros coches cumplen con las normas de seguridad y medioambientales. Sin embargo, lo que muchos conductores no saben es que el precio de esta inspección varía considerablemente dependiendo de la comunidad autónoma en la que te encuentres. La Dirección General de Tráfico (DGT) sanciona con una multa de hasta 200 euros a aquellos conductores que circulen con la ITV caducada, por lo que es crucial estar al tanto de los precios y no arriesgarse a una posible multa.

Según un análisis reciente realizado por Facua, la diferencia de tarifas entre las comunidades autónomas llega a ser asombrosa, alcanzando hasta un 210%. El precio medio de la ITV en España para un turismo de gasolina ronda los 40 euros, mientras que para un vehículo diésel sube ligeramente a los 47 euros. Sin embargo, esta media puede cambiar radicalmente según la ubicación del vehículo.

Según Alfonso García 'Motorman', la comunidad autónoma de Baleares es la más económica para pasar la ITV. Con un precio medio de solo 17 euros, es sin duda la opción más asequible para los conductores. Aunque la diferencia es significativa, García advierte que no compensa coger un barco y viajar hasta las Islas Baleares solo para realizar la inspección, especialmente si el vehículo es de gasolina.

Alamy Stock Photo Señal de inspección técnica con pegatina en España. Vista desde el interior del coche

Por otro lado, Extremadura es la comunidad más barata para los turismos diésel, con precios medios que rondan los 29 euros. Es una opción atractiva si vives cerca de la región y tienes un coche diésel, ya que los ahorros pueden ser sustanciales.

¿Dónde es más caro pasar la ITV?

En el extremo opuesto, encontramos las comunidades más caras. El País Vasco y Madrid lideran las tarifas más elevadas. Para los vehículos de gasolina, la ITV en el País Vasco y Madrid cuesta unos 52 euros, lo que supone una diferencia considerable respecto a otras regiones. Sin embargo, el precio más alto para los coches diésel lo tiene Madrid, con una tarifa media de 66 euros, seguido de Ceuta con 59 euros.

La diferencia de precios entre las comunidades puede ser de hasta un 210%, lo que hace que muchos conductores busquen alternativas más baratas. En algunas ocasiones, este tipo de disparidad puede resultar en un coste adicional innecesario si no se busca información previamente.

La ITV no es solo una cuestión económica; también es una obligación legal. Si un conductor circula con la ITV caducada, la DGT puede imponer una sanción económica de hasta 200 euros. Además, no pasar la ITV puede resultar en problemas si eres detenido en un control, ya que no solo te expones a la multa, sino que también puedes ser sancionado por circular con un vehículo que no cumple con las normativas de seguridad y emisiones.

Alamy Stock Photo ITV, Centro de Inspección Técnica de Vehículos, Gipuzkoa, País Vasco

Es recomendable, por tanto, revisar con antelación la fecha de caducidad de la ITV y aprovechar la oportunidad de realizarla en la localidad más económica posible, siempre que sea conveniente y accesible. No vale la pena arriesgarse a pagar una multa por no hacer el mantenimiento adecuado del vehículo.

Diferencias de hasta un 210%

Las diferencias de precios a la hora de pasar la ITV en las distintas comunidades autónomas son abismales, y con un análisis detallado es posible ahorrar una suma considerable. Desde los 17 euros en Baleares hasta los 66 euros en Madrid para los coches diésel, el precio de la ITV varía según la ubicación. Por lo tanto, es fundamental estar bien informado y no solo pensar en la comodidad, sino también en el bolsillo, a la hora de elegir dónde realizar la inspección técnica de tu vehículo.

Recuerda que, independientemente del precio, no cumplir con esta obligación puede costarte una multa de hasta 200 euros, así que no dudes en pasar la ITV antes de que caduque.