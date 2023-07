PANTALLA GRANDE. Sábado 29 de julio de 2023. 18:00-19:00 h

Los críticos de cine de COPE y TRECE, Jerónimo José Martín y Juan Orellana, y nuestro todólogo, Cruz Delgado Sánchez, repasamos en primer lugar los mejores estrenos de cine de esta semana en salas y plataformas.





— Mansión encantada. Cines. 28-07.

— Rally Road Racers. Cines. 28-07.

— Zodi & Tehu, aventuras en el desierto. VOD. 21-07.

— Belle y Sebastián. La nueva generación. VOD. 28-07.

— Cata de vinos. Cines. 19-07.

— Delfines de plata. Cines. 28-07.

— Más que nunca. Cines. 28-07. Cines. 20-07.

— Don Juan. Cines. 28-07.

En la sección Leer de cine, entrevistamos al crítico de cine y escritor Francisco Javier Millán sobre su último libro, Gremlins. Nunca les des de comer después de medianoche (Diábolo Ediciones), En el verano de 1984 llegaba a las salas de cine una irreverente y extraña comedia navideña titulada Gremlins. Se trataba de la tarjeta de presentación de Amblin Entertainment, productora creada por Steven Spielberg a raíz del éxito de E.T. Gremlins se convertiría en un clásico de los 80 de forma inmediata, generando tras de sí una novedosa campaña de merchandising, cuyo eco todavía sigue resonando en la actualidad. Este libro se presenta como la guía más completa en español sobre el filme original y su secuela. Asimismo, ofrece abundante información sobre el verdadero origen de las criaturas, detalles sobre el rodaje, la banda sonora y muchas sorpresas más. Cuida bien el ejemplar que tienes en tus manos. Nunca lo mojes, no lo expongas a la luz brillante y, sobre todo, no lo leas más allá de la medianoche. Quedas avisado. Otros libros del autor: Generación Goonies (tercera edición), Galaxia Lucas, Destino Camelot, Los Goonies nunca dicen muerto (segunda edición), Karate Kid & Cobra Kai Dar cera, pulir cera. Todos ellos han sido publicados por Diábolo Ediciones.

Finalmente, en nuestra sección Cinefilia, conversamos con el propio Francisco Javier Millán y con nuestro todólogo, Cruz Delgado Sánchez, sobre el fenómeno de los podcast a partir del que dirige el propio Cruz: El Cartoonscopio, un podcast y un blog dedicados preferentemente al mundo del cine de animación clásico en todas sus manifestaciones. En cada episodio se aborda un tema monográfico (creadores, películas, personajes...) de forma distendida, con mucha y variada música. Iniciado en 2018, con un podcast sobre los 90 años de Mickey Mouse, El Cartoonscopio lleva ya publicados 56 episodios de 120 minutos de duración cada uno, que pueden oírse en: https://www.ivoox.com/podcast-cartoonscopio_sq_f1636447_3.html

E informarse sobre ellos en: http://elcartoonscopio.blogspot.com/