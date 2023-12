Vive en Cataluña con su familia, tiene un trabajo estable, y toma una decisión que le cambia la vida: "Ayuda"

Este jueves, en 'Mediodía COPE', viajamos hasta Yátor. Es un pequeño pueblo de la alpujarra granadina con apenas 60 habitantes. Se había quedado sin el alma de cualquier municipio, su bar.

El único bar de Yátor había cerrado. Aquí entra en escena Noelia Ortega. Es hija de emigrantes andaluces que un día dejaron su tierra para viajar hasta Cataluña.

Tras varios años trabajando en la Costa Brava, decide dar un giro en su vida. Volver al pueblo de sus padres y reabrir el bar. Ha sido una oportunidad para ella y para su pueblo natal que, por fin, cuenta con este establecimiento.





Noelia ha explicado que tiene sus orígenes ahí. "Aquí nacieron mis abuelos y mi familia paterna. Desde pequeña, yo ya estaba enamorada de este pueblo, de su estilo de vida. Conforme me he ido haciendo más adulta, ya he tenido en la cabeza mis propios pensamientos".

Cuenta, además, que se encuentra en el municipio con toda su familia. Su marido y sus tres hijos. Han optado por ganar calidad de vida. Noelia tenía un trabajo fijo en la Costa Brava. Trabajaba de cara al público en tiendas de ropa y tenía su vida estabilizada allí.





Su marido trabajaba durante 20 años en una empresa y decidió acompañarle porque "también venía de vacaciones a veces. Siempre le ha tirado mucho el sur. El resto de mi familia también me apoyaba en todo momento".

"Los vecinos están muy contentos porque el bar es el único lugar social que tienen"

Cuando esta chica cogió el bar, llevaba un mes y medio cerrado. Falleció el antiguo dueño y cabe destacar que "nunca nadie había llevado el bar de forma tan continua y constante como nosotros en cuanto a horarios, servicios y demás".

Los vecinos la han acogido con mucho cariño. "Me dicen lo mismo que mi propia familia. Que adelante. Están muy contentos porque el bar es el único lugar social que tienen. Mis niños dan también vida al municipio".

El establecimiento indica, funciona muy bien "gracias al constante trabajo. Mi familia me ayuda cuando hay eventos. También viene gente de fuera".

Por último, explica Noelia en los micrófonos de 'Mediodía COPE' que recuerda mucho a su abuelo. "Pienso que pensaría él sobre esto".

