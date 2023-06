Vicente Amigo: "Pensaba que la invitación del Papa era una broma de un amigo de Cádiz"

El Papa Francisco ha recibido en la Capilla Sixtina a 200 artistas de todo el mundo para celebrar los 50 años de la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo de los Museos Vaticanos. Un acto de una relevancia especial en el que han tenido la suerte de estar cuatro españoles: el artista multidisciplinar Gonzalo Borondo, el guitarrista flamenco Vicente Amigo y los escritores Cristina morales y Javier Cercas. Este último pasó por los micrófonos de Fin de Semana con Cristina López Schlingting y explicó que el encuentro fue "especial" y que él acabó encantado. una impresión que comparte el guadalcanalense Vicente Amigo, como ha reconocido en 'Mediodía COPE'.

"Es un recuerdo único y una experiencia única. Poder saludar a Miguel Ángel y disfrutar de tanto arte de la mano del Papa fue algo maravilloso", ha dicho el guitarrista Vicente Amigo en 'Mediodía COPE'. "Me llamaron de mi oficina y pensaba que la invitación era la broma de algún amigo mío de Cádiz, pero resultó ser una invitación formal del Papa, así que contestamos inmediatamente para confirmar nuestra asistencia".

Vicente Amigo ha destacado algunas partes del discurso que dio el Papa durante esta audiencia extraordinaria del pasado viernes, aunque ha reconocido que "del italiano no me entero muy bien. En verdad estaba un poco descifrando intuitivamente lo que estaba diciendo, pero sí que me dio para entender que estaba diciendo que los artistas éramos hijos de la belleza. Y me gustó mucho también cuando dijo que la ironía era una virtud", ha señalado Vicente Amigo en COPE. "Está claro que es un amante del arte, porque la forma tan generosa en la que habló me pareció tremenda".

"Yo creo que para tirar para adelante hay que tener fe", ha asegurado el guitarrista flamenco en 'Mediodía COPE'. "Muchas veces he pensado que la mejor manera que tengo de ser o intentar ser buena persona es a través de la música, haciendo lo que hago".