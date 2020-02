Un vecino de Zaldíbar: “Es como si tuviéramos un Chernóbil aquí al lado"

Aumenta la preocupación entre los vecinos de las zonas limítrofes del vertedero de Zaldívar en Vizcaya. En Ermua y Eibar, ciudades de Gipúzcua, reina ya el desconcierto por la falta de información y por la implantación de unas medidas preventivas que nada tienen que ver con la tranquilidad que les pide el Gobierno. Este mismo ha asegurado hoy que las sustancias tóxicas halladas en el aire no tienen consecuencia negativas para la salud en el corto plazo. Sin embargo, instituciones como la Escuela de Ingenieros de Éibar han aconsejado a las embarazadas no acudir al trabajo durante estos días.

Esta confrontación de noticias ha hecho que estas dos ciudades, Ermua y Éibar, estén reinadas ahora mismo por la preocupación. Según nos cuenta Iker, un trabajador de la zona del vertedero, “es grave la situación porque se está quemando un residuo que tiene muchos componentes cancerígenos y malignos, es como si tuviéramos un Chernóbil aquí al lado”,

Otros vecinos como Oier no se explican el cambio de criterio del Gobierno Vasco: “No sabes exactamente lo que está pasando, parece que se está solucionando poco a poco, pero durante una semana no hemos sabido absolutamente nada. Se supone que el aire todo estaba bien, y de pronto no se pueden disputar partidos de fútbol, no puedes hacer ejercicios al aire libre, no puedes ventilar la casa, entonces si está todo bien, de repente está todo mal, pues no es muy normal”.

El problema de acontecimientos como este es que la preocupación se convierta en histeria. Según nos cuenta Irene, una farmacéutica de Éibar, las mascarillas se han agotado: “Hemos pasado del coronavirus a Zaldíbar. Alguna vez nos dicen que nos van a mandar, que estamos pronto de recibir, que en esta semana se recibirán algunas unidades, pero en principio llevamos unos días sin ellas”.

En la comarca ya se nota esta problemática, sobre todo, porque como afirman varios vecinos, las calles están prácticamente vacías y la vida no es la misma que antes de este suceso. Además, el olor que desprende el incendio que ya se ha extinguido es como reconoce Aitor “de taparte la boca”.