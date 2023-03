Vecino de Tui, que se ha quedado sin coche, en 'Mediodía COPE': "Se pudo quemar todo el casco histórico"

Esta madrugada, a eso de las 4.00 horas del lunes, las calles de Tui, en Pontevedra, se han convertido en un auténtico infierno. En total 21 coches han ardido en el casco histórico de este municipio, de algo más de 15.000 habitantes. Los bomberos no podían atender a todas las llamadas que recibían y el fuego se iba a extendiendo de unos coches a otros.

Las llamas, las explosiones y el olor a humo han despertado a muchos vecinos como Loli que tiene un hotel en pleno centro de este municipio y que ha visto como los coches iban explotando. Todos los coches, que había aparcados anoche en cinco calles distintas del municipio, han amanecido esta mañana completamente calcinados.

Como si de una zona de guerra se tratara

Además, el fuego comenzó en estos distintos focos de manera simultanea. Como cuenta el inspector jefe de la Policía Local de Tui, Manuel Arca, en Mediodía COPE, el panorama era desolador, "ves algo que no habíamos visto nunca en 36 años de servicio, parecía una zona de guerra".

Algunas viviendas también han sufrido daños en sus fachadas por los efectos del humo y por las altas temperaturas. Ya está en marcha la investigación policial, mientras el Ayuntamiento ha indicado que el acto ha sido totalmente intencionado y pide colaboración ciudadana para encontrar al autor o a los autores.

Lo cierto es que en Tui esta mañana no se habla de otra cosa y muchos vecinos están ya contactando con sus seguros para ver en que medida puede cubrirles los daños ocasionados como Miguel Font que ha perdido uno de sus dos coches como le ha contado a Pilar García Muñiz este Mediodía.

Miguel recordaba lo primero que ha visto cuando miró por la ventana "veo los 9 coches entre ellos el mío calcinados y no estaba el otro coche que tengo porque no había sitio anoche en esta parte, cerca de casa y lo tuve que aparcar en otro barrio. Me podía haber quedado sin coches", se lamenta a la vez que admite que, por la distribución de su casa, "no me enteré de nada".

Sin embargo, ya en la calle lo describe crudamente "aún ahora es un espectáculo, las calles están chamuscadas y pudo ser más grave porque los edificios están chamuscados, se pudo quemar todo el casco histórico"

Si la Policía Local no da crédito a lo que ha pasado, para Miguel, uno de los afectados por el grave suceso de la pasada madrugada, casi era de prever porque "llevámos años pidiendo seguridad y no, nadie lo vigilaba, nos han hecho el mínimo caso y ¿qué va a pasar?, ¿van a volver a hacerlo en unos días?, porque las cámaras de vigilancia no están funcionando", denuncia en Mediodía de COPE.

"Esto es un desamparo"

"Es un desamparo" dice Miguel que no espera que lo solucionen los políticos, el ayuntamiento, el alcalde de la ciudad, "pero saldrán con disculpas como siempre".

De momento, este tudense confirma que "me he puesto en contacto con mi seguro que me cubre el incendio, tendrán que pagarnos lo que corresponda y ellos verán, pero espero que el seguro no vengan haciéndose el loco".

"La Guardia Civil no califica el hecho como acto vandálico de momento, pero se vio pasar a un coche a toda velocidad y haciendo trompos, pero solo se puede pasar con una tarjeta y los residentes. Aquí hay muchas preguntas que hacerse", concluye.