Una víctima de la talidomida, en COPE: "En aquellos años se pensaba que no existía ese problema"

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un fármaco que hace varias décadas causó malformaciones en el embarazo. Según avanzó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, con el decreto al que el Ejecutivo dará luz verde se pretende "hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo".

Por los micrófonos de 'Mediodía COPE' ha pasado Ana, de 49 años. Ella es una de las víctimas de la talidomida en nuestro país.Le da miedo afirmar, de momento, que se ha aprobado la indemnización. Lo único que afirma es que es por fin, una buena noticia.

Esta víctima de la talidomida quiere confiar en la justicia y en nuestro país. Sin embargo, dice que va a ser prudente, porque "ha habido tantas buenas noticias que luego han quedado en nada que prefiero esperar a que esté publicada en el BOE y a que el Decreto se haga efectivo".

Además, ha recordado que "España es el único país europeo donde las víctimas de la talidomida todavía no han sido indemnizadas".

De las 600 personas que habían sido evaluadas y estudiadas en el Instituto de Salud Carlos III, solamente en 130 casos se ha reconocido que las malformaciones que las víctimas sufren están causadas por este fármaco. Cabe destacar que no existe una prueba que determine efectivamente que las malformaciones se deban a ese fármaco, y por eso hacen pruebas de descarte mediante pruebas genéticas. Aun así, Ana indica en 'Mediodía COPE' que no es algo veraz.

No se dejaron de comercializar

Ana nació en 1974, más de diez años después de que, en teoría, se prohibiera este fármaco en nuestro país. Aún así se lo recetaron a su madre. En España no se dejó de comercializar ni de vender, porque "en aquellos años se pensaba que no existía ese problema".

De hecho, el Real Decreto, que posiblemente se apruebe este martes, contempla personas nacidas con estas malformaciones hasta el año 1985.

Malformaciones y discapacidad

Ana nació sin la pierna izquierda, el brazo derecho más corto y malformaciones en los dedos derivadas de la talidomida, y le limita prácticamente para todo en su vida. Ella tiene reconocido un 86 por ciento de discapacidad, o dicho de otra forma, ella "vive con un 14 por ciento de lo que sería una persona normal".

Con su discapacidad, levantarse de la cama, caminar o peinarse es un esfuerzo que "le supone un desgaste físico muy superior a la media".

Ana estuvo trabajando hasta hace 3 años, momento en el que empeoró debido al desgaste físico, y le dieron la incapacidad laboral, perdiendo así su trabajo.

La indemnización que está aprobada es de 12.000 euros por cada punto de discapacidad, pero Ana se ha cuestionado en los micrófonos de 'Mediodía COPE' si ese importe disminuirá con los impuestos.

Más que dinero

No obstante, Ana piensa que la indemnización, aunque llegue tarde, es importante no sólo por el aspecto económico, sino por la victoria moral que supone esta medida, y especialmente por sus padres y por sus madres, que son, según ella, los que más han sufrido todo este tema.

Por último, Ana asegura que las víctimas no saben lo que "hubiese pasado si no se hubiesen tomado esa pastilla.Esta pregunta nos acompaña toda la vida y eso no tiene precio".