Una vecina del vertedero de Zaldíbar: “Nos dan información pero tenemos mucha desconfianza”

Aumenta la preocupación por las sustancias tóxicas encontradas en el aire de la zona de Zaldíbar. Todo comenzó hace once días tras el derrumbamiento de un vertedero en esa zona del País Vasco, en la provincia de Vizcaya. Los escombros atraparon a dos trabajadores que permanecen desparecidos.

A esta crisis humanitaria se ha sumado este fin de semana el problema sanitario y medioambiental. Los nuevos análisis de la calidad del aire realizados el viernes indicaron la presencia de sustancias tóxicas a niveles hasta 50 veces superiores que los habituales. La preocupación cada vez es mayor en la zona, sobre todo en los municipios limítrofes como Ermua y Éibar. Donde viven cerca de 50.000 personas.

En Éibar, por ejemplo, se ha desaconsejado hacer deporte al aire libre y airear las viviendas. Entre las medidas de prevención, se determinó aplazar el partido de Primera División que enfrentaba este domingo en Ipurúa al Éibar frente a la Real Sociedad.

La presencia de materiales como el amianto están retrasando las labores de extinción del fuego y búsqueda de los desparecidos. Los más preocupados son los padres de los niños que tienen que asistir a los colegios de la zona. Algunos, aunque no han cerrado, han impedido que los pequeños disfruten del recreo en el patio.

Otro sector perjudicado es el del comercio. En Mediodía COPE hemos hablado con Vanesa, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Éibar cuenta que la ciudad ha cambiado bastante desde que se alertó de la toxicidad del aire “hoy se nota menos gente en la calle”. Para ella, la suspensión del partido Éibar vs Real Sociedad fue “la gota que colmó el vaso”, pasaron de poder estar en la calle a no poder practicar deporte ni airear sus casas: “En los colegios los niños no salen al patio, la preocupación está ahí”.