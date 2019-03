Una piloto española en Etiopía: "Mi marido conocía personalmente a los pilotos del Boeing 737 MAX"

Han pasado ya 10 días del accidente aéreo de Etiopía que se cobraba la vida de 157 personas, entre ellos dos españoles. Las familias siguen enterrando a sus seres queridos y las cajas negras que se han podido recuperar del avión han mostrado claras similitudes con otro accidente del mismo modelo del pasado mes de octubre. Todo sigue apuntando en este caso a un posible fallo de software. De momento, las grandes potencias como Europa, China o los Estados Unidos han vetado ya el vuelo del Boeing 737.

En el aeropuerto de Adís Abeba, la capital de Etiopía, lleva seis años trabajando Tania Cabo. es de Vigo, tiene 30 años y trabaja como piloto e instructora de otros pilotos más jóvenes. En 'Mediodía COPE' Tania ha contado cómo vivió desde la capital de Etiopía las noticias sobre el accidente: “El primer día fue muy duro, el segundo día lo llamamos el lunes negro, estábamos todos bastante afectados”. Además añade: “Cuando el sistema falla y el piloto intenta solucionarlo no va, el sistema no deja. Es una guerra constante entre el sistema y el piloto, y no es que ellos no han sido entrenados para este sistema y sus consecuencias”. Ha explicado además cómo fueron los primeros momentos tras conocerse el accidente: “Las primeras sospechas directamente fueron al avión, nunca dudamos de los pilotos. No es por no desactivar el piloto automático. Mi marido conocía personalmente a los dos pilotos fallecidos”.

MACHISMO

Antes que en Etiopia, estuvo en Vigo. Su vida ha estado dedicada a conocer otras culturas. Tania recuerda el momento en el que empezó a sentir el cosquilleo de volar: "Yo siempre quise ser piloto. Mi padre me dijo que si quería ser piloto me pagaba para volar las Rias Baixas. Ahí me enamoré y ya le dije que sabía lo que quería hacer.”

Y ahí empezó a estudiar y a perseguir su sueño. Cogió su maleta y se puso rumbo a Salamanca “Allí como piloto, decidí irme a Canadá a mejorar mi inglés yconocí a mi marido. Al terminar decidimos probar en Etiopía. Este noviembre hacemos seis años aquí”

¿Pero como surge la idea de ir a Etipoía? Mucha gente relaciona este país con la pobreza pero su aerolínea “no tiene nada que ver". "Es muy rica y muy buena. Tiene los mejores aviones y las mejores tecnologías”, ha contado a Mediodía COPE. Eso sí, nunca olvida su España natal: “Me encanta España, pero sobretodo yo soy de Vigo, a mi que no me quiten el paisaje de Vigo”

Donde si destaca Paula una desventaja es en la mentalidad de este país sobre todo si eres mujer. “Es duro, siguen siendo un poco retrógrados. Me sigue costando cuando tengo un chico joven al que enseñar y es de Libia o Sudán y al ver a una mujer dicen que no quieren”.