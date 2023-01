Una mujer marroquí arrodillada en el homenaje al sacristán asesinado: "Nos abría las puertas a todos"

La Plaza Alta, la céntrica plaza de Algeciras, ha estado toda la mañana de este jueves llena de gente que quería rendir su homenaje, su reconocimiento a Diego Valencia, que caía muerto en ella, tras ser agredido con un machete de gran tamaño por Yassin Kanza, un joven marroquí de 26 años, que fue causando terror en dos parroquias de la localidad gaditana ya que fue detenido antes de que llegara a una tercera a la que se dirigía después de matar y herir a varias personas.

Los algecireños han dejado flores y velas y se han vivido testimonios impresionantes como la de una mujer de la Asociación de Musulmanes del Campo de Gibraltar que lloraba a la vez que afirmaba ante la iglesia de Nuestra Señora de La Palma que "este cura nos abría las puertas a todos los marroquíes, nos abría las puertas a todos".

Los restos mortales de Diego Valencia serán velados desde esta tarde en la iglesia de La Palma. El sacristán asesinado como le definía una de las catequistas testigo directo del ataque a la parroquia de La Palma, ella misma suplicó a Kanza "no me mate, por Dios, no me mate", y cuyo testimonio desgarrador hemos escuchado en Mediodía COPE, era "un hombre entregado a los demás, hacía todo lo que podía por todo el mundo".

Algeciras siempre ha sido un lugar de encuentro y tolerancia entre españoles y marroquíes. Esta mañana se pedía que nunca se rompan las relaciones de cordialidad entre los más de 5.000 marroquíes que viven en la localidad y el resto de habitantes.