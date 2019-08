El hombre que vendió carne mechada contaminada en Huelva: "Yo también la comí"

La crisis de la listeriosis en España continúa y en 'Mediodía COPE' estamos muy pendientes. Hace dos días se cobró la vida de una mujer de 90 años, ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por comer carne mechada intoxicada. Los números son muy alarmantes: el último parte contabiliza 160 caos confirmados de infección por esta bacteria, estando 53 ingresadas en el hospital. Pero hay una localidad de Huelva que ha sufrido con especial gravedad este brote de listeriosis.

Hablamos de Chucena, un pueblo de Huelva de 2.200 habitantes que tiene registrados más de 30 afectados por intoxicación. Una intoxicación causada en las fiestas patronales, y es que Chucena celebraba sus fiestas durante la semana del 15 de agosto y aprovechando la salida de la Virgen de la Estrella, tienen como tradición abrir las puertas de los hogares para ofrecer un aperitivo a los vecinos. Y claro, el plato estrella era la carne mechada. Cuando los chucineros comieron la carne no sabían que estaba contaminada con listeriosis, pero el brote saltó al instante. Tal es así, que el mismo 15 de agosto la Junta de Andalucía decretaba la alerta sanitaria.

Uno de los protagonistas de este suceso ha sido una tienda de alimentación cercana al centro del municipio. Esta tienda encargó mas de 800 euros en carne mechada para poder afrontar la semana de las fiestas. Ahora, tras haberse intoxicado 30 personas, ponen en el punto de mira a esta tienda que simplemente hizo la labor de encargar la carne que se iba a consumir en las fiestas.

Para conocer mejor la historia, hemos hablado con Manuel Solís, dueño del establecimiento. Manuel siente que es culpado de manera injusta ya que él solo ha distribuido la carne que había comprado a su cliente: " Yo soy el primer afectado. Compré la carne de mi distribuidor, que me trae más productos. Yo simplemente he sido el distribuidor que ha vendido esta carne en Chucena"

El carnicero ha declarado que durante esa semana la demanda de carne mechada aumentó notablemente, aunque sea un producto que se consume mucho por allí: "Hubo mucha demanda de esta carne en las fiestas. Pero también he vendido bastante cantidad a lo largo del año. Suelen comprarme tres o cuatro piezas de carne al día"

Manuel es uno de los 500 investigados por posible intoxicación. Y es que él, al igual que sus clientes, consumió esta carne: "Yo también consumí esta carne. No he ido al médico pero estoy pendiente de si me sale algo, aunque yo me encuentro estupendamente"