Tony Gratacós: "Cuando vamos a misa los domingos nos comemos a Dios. Somos caníbales de Dios"

Este viernes llega a los cines de nuestro país El beso de Dios, un documental que aborda el significado de la misa como nunca antes te lo habían contado. Esta película es un viejo sueño del sacerdote José Pedro Manglano, el impulsor del movimiento Hakuna, que quería llevar al cine el auténtico significado de la misa.

El documental, que está narrado por el actor Eduardo Verástegui, cuenta con los testimonios, entre otros, del propio padre Manglano, del actor Pietro Sarubbi, que interpreta a Barrabás en La Pasión de Cristo; y del bicampeón de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi: "Cuando sigues la Palabra, tu vida comienza a cambiar. Tu comportamiento, tu relación... los amigos comienzan a darse cuenta. Empiezas a sacar a esa persona equivocada que estaba dentro de ti y a entrar en una vida nueva", cuenta el piloto brasileño en el tráiler del documental.

El beso de Dios, que está acompañado de la música del tenor italiano Andrea Bocelli, también cuenta con testimonios de jóvenes que han encontrado en la misa el sentido para superar diversos acontecimientos personales. Por 'Mediodía COPE' ha pasado otra de las personas que dan testimonio de cómo la misa le ha cambiado la vida. Él es Tony Gratacós, periodista y escritor, que ha contado que él redescubrió el sentido de la misa tras ver la película La Pasión de Cristo: "Me di cuenta de que la misa era la manera incruenta de volver a vivir la Pasión de Cristo. Vivirla en un trozo de pan. Y eso es lo alucinante o lo sorprendente para todo el mundo".

Gratacós ha explicado que "los católicos, cuando vamos a misa los domingos, realmente, cuando comulgamos, nos comemos a Dios. Esto suena muy fuerte, somos caníbales de Dios, pero es que, si no, no tendría sentido. ¿Para qué vamos a ir a misa? ¿Para escuchar a un sacerdote? El verdadero sentido de la misa es que el sacerdote se hace Cristo y, cuando toma la hostia en sus manos, la convierte en el Cuerpo de Cristo. Y eso, que suena a ciencia ficción, es lo que dijo Jesucristo cuando estaba en la Tierra: 'Quien no coma mi carne ni beba mi sangre no puede ser de los míos'. La misa es eso: comerse a Dios", ha explicado el periodista y escritor.

Él, a pesar de todo, ya iba a misa antes de ver la película: "Una cosa es ir a misa y otra entender el significado y vivirla. Uno muchas veces va a misa por la inercia, porque me han enseñado mis padres... pero luego llega un momento en el que tú tienes que ir a misa por ti mismo. Ya no dependes de tus padres y tienes que redescubrir el sentido de la misa".