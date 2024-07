Tiene 77 años y lleva nueve meses peregrinando para llegar a Tierra Santa: "Nunca pensé en dejarlo"

270 días son los que Coro García Engaña lleva caminando, peregrinando para llegar hasta Tierra Santa, su destino final. Si nos paramos a pensarlo, 270 días son, concretamente, nueve meses.

'A los cristianos se nos ha olvidado eso de peregrinar'

Salió desde la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en Donosti el 11 de noviembre de 2023 y todo comenzó algunos años atrás, cuando un amigo le comentó que 'a los cristianos se nos había olvidado eso de peregrinar'. Coro ya había visitado dos de los tres lugares de peregrinación más importantes: Roma y Santiago, pero le quedaba por descubrir, seguramente, el más importante y donde todo comenzó: Tierra Santa.

Fue entonces cuando Coro decidió dejar su vida en España para hacerse con una mochila y hacer ésta peregrinación, como ella dice, 'a su ritmo'. Eso de que la edad es sólo un número se cumple a la perfección con nuestra protagonista de hoy: tiene 77 años y ya ha caminado más de cuatro mil kilómetros. Ha pasado por Francia, Italia, Albania, Macedonia, Grecia y ahora está en Turquía, y todo esto sin que ni siquiera le haya salido ni una sola ampolla... Coro García nos ha acompañado en 'Mediodía COPE' para contarnos todos los detalles acerca de su peregrinación, a la que ya le queda muy poco para finalizar.





'Peregrinar es salir de uno mismo y perderse en Dios'

"Peregrinar es algo de todas las religiones... Nosotros tenemos muchos santos como San Ignacio de Loyola, quien peregrinó en el año 1500, hizo el camino iganciano de 800 km... después también tenemos el famoso camino de Santiago.Hay que volver al peregrinaje, San Ignacio decía que peregrinar'es salir de uno mismo y perderse un poco en Dios'... no es necesario ser creyente, es una experiencia única. A mí me faltaba visitar la tierra de Jesús y me dije que más me valía ir cuanto antes, tengo 77 años... y qué mejor que ir caminando, poco a poco, para digerir esa llegada" apuntaba nuestra protagonista.

Aunque estos nueves meses han sido una auténtica experiencia y una verdadera aventura, Coro ha destacado que la soledad ha sido lo más duro de todo este camino. "Inlcuso me he perdido, lo he pasado mal... pero aunque he tenido momentos así, nunca he pensado en tirar la toalla o en dejarlo. Aunque se me pasara, siempre acababa diciéndome 'Coro, fuerza de voluntad y adelante'.





Una Navidad diferente en Arlés, Francia

Además, entre los lugares que ha tenido oportunidad de conocer a lo largo de estos nueve meses, uno de los más especiales para Coro ha sido Arlés, en Francia. Llegó el día de Nochebuena y no tenía con quien pasar esta fecha tan señalada y tampoco el día de Navidad. "Ese día lloré, he llorado tres veces solo, esa fue una de ellas. Una señora me dijo que fuera a la Catedral, preparaban un desayuno. Después se celebró una misa y el párroco dijo por el altavoz que había una peregrina española que buscaba una familia para dos días. Ahí apareció mi familia y pasé junto a ellos la Navidad".

Coro nos ha atendido desde la ciudad de Alanya, en Turquía, después irá a Chipre y por último, directa a Israel, a Tierra Santa, el destino final: "Aún no sé cuando voy a llegar a mi destino, pero pronto, en una semana espero... antes me gustaría conocer a una comunidad de monjes capuchinos en Mersin, en Turquía... ya me queda solamente el final". Además, Coro tiene también una cuenta en Instagram, @korogarcia2023, un perfil en el que publica cómo se desarrolla su peregrinaje y cuáles son los lugares que conoce.